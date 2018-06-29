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小米H股定价17港元 认购人数高达11万

小米H股定价17港元 认购人数高达11万
2018年06月29日 15:29 界面
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　　小米冻资额远低于以往新经济股动辄过千亿元的盛况。

　　来源：界面新闻

　　作者：朱梦楚

　　据汤森路透旗下IFR消息，小米IPO定价17港元/股，位于17港元至22港元定价区间的最低端。

　　事实上，小米从6月25日本周一开始招股以来，市场反应并不如预期火爆。

　　截止28日招股结束，小米公开发售部分超额认购逾8倍，冻资金额230亿元，认购人数高达11万。

　　据报道，小米给出投资者的指导价格落在招股价区间的下半部分，而早前加入的机构投资者也大多以接近价格下限下单。

　　除了认购人数外，小米冻资额远低于以往新经济股动辄过千亿元的盛况，超购倍数也与此前新经济股的数百倍相距甚远。

　　早在本月23日，据全天候科技报道，李嘉诚计划认购价值3000万美元的小米股票。此外，有称阿里巴巴集团董事局主席马云、腾讯公司控股董事会主席兼首席执行官马化腾，均以个人身份下单小米IPO，金额在数千万至上亿美元不等，而天使投资人蔡文胜也在认购名单之列，个人投资金额或在几百万美元。

　　今日早间，据《南华早报》报道，高瓴资本认购约6亿美元小米股票，CAPITAL GROUP认购额为逾5亿美元。

　　此前，小米引入的7名基石投资者，高通、中国移动、顺丰、中投中财、国开装备、保利、招商局均已签约认购小米，并接受700亿美元的上限估值，对应定价为22港元。

　　据港媒报道，港交所已经批准小米“股轮同步”，也就是说IPO新股与窝轮同时于7月9日挂牌，这是自2006年工商银行上市以来，首只有“股轮同步”待遇的新股。

　　不过，并不是所有参与小米上市的投行都可以做“股轮同步”。目前只有法兴、瑞通、麦格理以及海通证券4家发行的小米窝轮可以抢先推出。其他投行要等一个月后，小米度过价格稳定期后，才可以发轮。

　　法兴证券上市产品销售部副总裁蔡秀虹表示，法兴预计发行3至4只小米窝轮，初步估计首批只有认购轮，后期要看市场反应决定会否再出认沽轮。由于没有正股历史波幅作参考，市场估计，首批小米窝轮引伸波幅将偏高。对于投资者来说，意味着要付较贵的代价买轮。

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