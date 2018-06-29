路透：小米香港IPO发行价取下限 筹资47.2亿美元

TechWeb报道，6月29日消息，据路透社报道，知情人士今日透露，小米香港首次公开募股（IPO）的发行价取了招股时指示区间的下限，共筹资47.2亿美元，成为四年来全球规模最大的科技股IPO。

知情人士说，小米将发行价定在每股17港元，为当时招股定价区间17港元至22港元的下限。一位知情人士说，小米将发售约21.8亿股股票，这将是自2014年阿里巴巴在纽约筹集250亿美元资金以来，科技行业规模最大的IPO。

小米拒绝就IPO定价置评。

小米IPO定价正值香港股市的敏感时期。由于美国和中国之间的贸易紧张关系不断升级，基准恒生指数本月下跌6.5%，今年下跌4.8%。

小米IPO的销售份额被普遍视为一次市场情绪的测试，今年下半年，将有一众公司争相在香港上市，包括全球最大的移动通讯天线运营商中国铁塔和在线生活服务超级平台美团点评。

如果全球最大的两个经济体之间的紧张局势仍持续下去，那么准备在香港和纽约上市的几家中国公司将会面临更加谨慎的投资者，在上半年出现的令人瞩目的融资规模之后，现在这种局面可能会拖累其融资规模。

中国铁塔在香港上市已经获得批准，筹资规模可能高达100亿美元。但消息人士对路透表示，该公司的上市时间将在一定程度上取决于小米的交易的效果。

小米IPO将成为香港交易所新规下的首笔交易，它允许科技行业中常见的双级股，以吸引科技股上市。

小米从7家基石投资者那里筹集了5.48亿美元，包括美国芯片制造商高通和电信服务提供商中国移动。

Counterpoint Research数据显示，小米成立于2010年，该公司在2017年将智能手机出货量增加了一倍，成为全球第四大手机制造商，与全球手机销售放缓相抗衡。小米还制造了几十种联网家用电器和小工具，包括平衡车、空气净化器和电饭锅。

小米预计将筹资至多100亿美元，在香港和中国内地之间分拆。但上周在香港上市之前，该公司搁置了内地IPO。

知情人士称，这一决定主要是因为小米与中国监管机构就该公司的CDRs估值存在争议。

然而小米上周表示，并没有此类争议。小米也表示，公司目前没有发行CDR的时间表。

小米将于7月9日在香港开始交易。