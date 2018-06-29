小米IPO定价17港元 雷军为投资者留后续空间

新浪科技讯 6月29日下午消息，新浪科技从知情人士处获悉，小米港股IPO最终定价为17港元。该人士称，在港股大环境不佳以及小米获得10倍超购情况下，小米选择下限区间定价做出了让利，给普通投资者留出赚钱空间。

获得10倍超额认购

小米5月3日早间向港交所提交了IPO申请。小米日前更新的招股书披露，此次IPO将面向个人投资者发售1.09亿股，约占小米全球发售总量21.79亿股的5%，另外95%的股份将配售给机构投资者。IPO发售价区间为每股17港元至22港元。

小米于6月25日至28日在香港公开招股。据香港媒体报道，小米招股前两日续受市况疲弱影响，在第二日时富金融及辉立被投资者抽飞（取消认购）约17亿港元。14家券商累计借出孖展（融资认购）逾97亿港元，相当于超购3.06倍。

当时有业界人士指出，不少投资者会到最后一刻才认购，小米孖展截止最后一日，相信认购金额会有所增加。

28日小米公开招股截止。据悉，小米公开认购最终实现超10倍。另外该消息人士透露，在机构方面，目前已经高瓴资本和Capital Group共认购了11亿美元，金融巨头索罗斯名下一家基金亦有参与认购。

有分析称，在港股大环境整体欠佳的情况下，同时考虑到小米此次IPO的体量，10倍超额认购对于大盘股而言已属不易。

选择定价区间下限 为后续赚头留下空间

新浪科技从知情人士处获悉，今日小米港股IPO最终定价为17港元。

在经历开局遇冷之后，在10倍超购情况下，小米还是选择了下限区间定价。该知情人士透露，雷军在此之前就表示，定价会做出让利，让普通投资者都有钱赚。

此前，在多家机构对小米的估值预测在700亿美元至1000亿美元之间，小米和保荐人将定价定在以700亿美元为基准，这也为后面留下了足够的空间。后又调整至550亿美元至700亿美元。估值的调整和区间下限的定价有利于为投资者后续留出盈利空间。