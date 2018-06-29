中兴通讯董事长殷一民向股东道歉：对不起大家

简介：T0工作组一个月前就做了具体的恢复计划，不会因为管理层的变化而对公司造成变化。

原标题：中兴通讯董事长殷一民向股东道歉，“T0方案”将支撑公司快速恢复运营

作者：易衣

“这个事件让股东在经济上是有损失的，对不起大家，我觉得也很愧疚。”中兴通讯董事长殷一民在2017年度股东大会现场如是说。

在经历了长达两个半月70多天的“禁运令”后，中兴通讯在深圳总部召开了2017年度股东大会。中兴管理层对中兴通讯的现状和未来工作部署做了详细的介绍。

殷一民在现场表示，“目前公司做了各种方案和预案，有一个T0的预案组，做了周密的公司恢复经营的预案，这是我们花了最大精力的事情。公司上下对于多长时间，达到拒绝令的停止激活，还是抱有很大的信心。”

对于下一步工作，候选董事李步青在现场表示：（美方）拒绝令还没有解除，后面我们的任务还是提振整个公司的信心，包括公司的员工（信心），在拒绝令解除之后，尽快恢复生产，在这之后再做一些工作。

殷一民称，虽然在过去两个半月没有收入，运营基本停滞，包括对合作伙伴的责任和义务还是在进行。“我们一直在坚持，没有发生供应商拖欠的问题。没有在银行得到一分钱贷款的情况下，在这种情况下，还是保持现金流平稳的状态。”

“T0工作组一个月前就做了具体的恢复计划，不会因为管理层的变化而对公司造成变化。我们的核心研发能力仍然存在，在过去两个月时间，8万人的企业，同比去年离职人员差异只有100来人，我们的人员没有大的变化，核心能力没有缺失，全体员工付出了巨大的努力，把自己做到最好。”殷一民在现场表示，但这个事件让股东在经济上是有损失的，对不起大家，自己觉得很愧疚。

向股东道歉

有小股东在现场表示，亏了100多万，被银行平仓还欠30多万，这种情况怎么办？现场的管理层沉默了有半分钟。随后董事长殷一民表示，这是一个很难回答的问题，很沉重的话题。

“对公司管理层和全体员工来说，在受到拒绝令后，打击也是非常大，在过去两个半月，公司团聚在一起，公司还是从一开始就定了基本的原则，第一个坚持合规，即便是再困难，我们还是坚持合规。虽然在过去两个半月没有收入，运营基本停滞，但包括对合作伙伴的责任和义务，我们一直在坚持，没有发生供应商拖欠的问题。没有在银行得到一分钱贷款，在这种情况下，还是保持现金流平稳的状态。”殷一民说。

他表示，一直到6月8号，终于和美国商务部解决了和解协议，以新的方式替代拒绝令。“签订以来，到现在20天，公司第一时间成立了专门的工作小组，来执行和解协议，当时就知道，公司的董事会和管理层都会发生剧烈的变化，这个执行小组一开始就定要求，不对个人负责，只对组织负责。老的董事会在的时候对老董事会负责，新的董事会在的时候对新的董事会负责。我们为了达到解决拒绝令的目标，目前还只剩下最后的环节，我也相信，公司尽到了自己的责任义务。”

此外，他表示，在合规的情况下，人员的更迭不要让中兴业务受到影响。T0工作组一个月前就做具体的恢复的详细计划，不会因为管理层的变化而对公司造成变化。“我们的核心能力还在，在过去两个月时间，8万人的企业，同比离职人员差异只有100来人，我们的人员没有大的变化，核心能力没有缺失，全体员工付出了巨大的努力，把自己做到最好。”

“这个事件让股东在经济上是有损失的，对不起大家，我觉得也很愧疚。”殷一民说。

现金流目前仍然平稳

在股东大会开始，中兴通讯总裁赵先明做了2017年度总裁工作报告。

赵先明在2017年年度总裁工作报告中提到，中兴通讯集团实现营业收入1088.2亿元人民币，同比增长7.5%。受益于全球运营商在电信网络的储蓄投入，本集团海外手机和政企市场的开拓，运营商网络，消费者业务和政企业务营业收入同比增长。2017年，本集团归属于上市公司普遍股东的净利润为45.7亿元人民币，同比增长293.8%，经营活动产生的现金流量净额同比实现大幅增长。

按市场划分，本集团国内市场实现营业收入619.6亿人民币，占本集团整体营收收入的56.9%。本集团国际市场实现营业收入468.6亿元人民币，占本集团整体营收收入的43.1%.

按照业务划分，本年度内，本集团运营商网络实现营业收入637.8亿元人民币，政企业务实现营业收入98.3亿元人民币，消费者业务实现营业收入352.1亿元人民币。

而在随后的2017年利润分配预案上，董事长殷一民表示，提出该方案是在3月份，现金的储备在过去两个本月没有收入，消耗的比较多，在投票时，建议股东慎重决策。

“给独立非执行董事分红这件事，从公司的现金的能力来说，不会导致出现重大的问题，但是介于公司现在还是处于禁运令下，希望把每一点现金都可以用于以后恢复生产。我可以告诉大家，我本人也是股东，我本人也是投反对票的。”殷一民在现场说。

对于现金流的情况，中兴财务总监表示，416以来公司加强了现金流的管理，两条线动态监控。现金流的状态是比较平稳和有序的。遵循合规的要求，在没有银行新增贷款的情况下，履行对合作伙伴的责任。此外也和合作伙伴，包括银行保持密切沟通，在过去70多天里确实消耗了一些现金流，等解除之后，会保持密切沟通。

下一步工作仍然是等待拒绝令的解除

目前公司做了各种方案和预案，有一个T0的预案组，做了周密的公司恢复经营的预案，这是中兴花了最大精力的事情。公司上下对于多长时间，达到拒绝令的停止激活，还是抱有很大的信心。

对于下一步工作，候选董事李步青在现场表示：拒绝令还没有解除，后面我们的任务还是提振整个公司的信心，包括公司的员工（信心），在拒绝令解除之后，尽快恢复生产，在这之后再做一些工作。

殷一民表示，目前禁运令确实影响了中兴对新项目的参与机会，对全年业绩的完成有一定影响。“年初规划的经营目标达成有很大难度，期间做了很多措施来减少损失。感谢合作伙伴，虽然无法开展经营工作，但目全球范围内的绝大部分客户还是对我们抱有信心，在等待我们。没有发生客户大规模的取消订单。不到1%履约保函。绝大部分客户，依然给出了耐心，非常感谢坚守在一线的同事，体现了中兴人的坚韧。我们在做各方面的准备，不断的做各方面的准备，希望尽可能在最短的时间内追赶回来，造成的损失弥补回来。和往年相比，系统产品力希望不要有太大的损失。对终端的影响目前看确实是大一些，因为是快消品，全年的经营业绩不可避免的受到一些影响，后方的员工会尽可能追赶回来。”

谈5G和未来机会

中兴通讯总裁赵先明表示，对于5G，中兴抓住了历史的机遇。两个半月的时间，对公司来说，核心能力还是依然在保持的，尤其是研发上的能力，中兴能力依然保持处，两个半月时间内，在合规的专业指导下，大部分研发工作没有受到特别大的影响，当然外部和客户的交流沟通，展会，论坛，受到了一定的影响，但对于整体研发不大。还是非常有信心在禁止令暂缓或者解除之后，我们的研发可以在很短的时间内恢复工作。把前期耽误的工作赶回来。

此外，他提到了中兴在5G的商用进度和性能，以及商用规模上还是有信心保持业内领先。

“对于竞争力，商用时间上处于业界领先，我们是有把握和依据的，5G的核心技术已经实现了试商用，无论是软件还是硬件上，在商用时间上，行业里面比较认可这个说法，在关键技术上做到领先了。在性能上，都有商用产品的时候，我们在核心算法上，有算法优化，5G用户量上来的时候，是可以做到最优的。此外，商用规模领先意味着成本领先，在国内市场，占据比较理想的规模，这样在全球范围就有一个领先优势。这是一个判断。”赵先明表示。