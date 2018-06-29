小米IPO定价17港元 位于17至22港元招股区间低端

新浪科技讯 6月29日午间消息，根据彭博稍早获得的交易文件，小米IPO的发行价指导区间为17港元至22港元。

据知情人士透露，小米香港IPO价格定在推介区间低端，公司及部分现有投资者筹得资金47亿美元。这位知情人士称，公司及现有股东以每股17港元的价格发行了21.8亿股股份。

因信息没有公开，知情人士不愿具名。小米代表不予置评

而小米公开招股昨日截止，港媒报道称，小米公开认购超10倍。

小米5月3日早间向港交所提交了IPO申请。小米日前更新的招股书披露，此次IPO将面向个人投资者发售1.09亿股，约占小米全球发售总量21.79亿股的5%，另外95%的股份将配售给机构投资者。IPO发售价区间为每股17港元至22港元，认购起步价为4444港元。股票代码为01810.HK。

小米于6月25日至28日在香港公开招股。据香港媒体报道，小米招股前两日续受市况疲弱影响，在第二日时富金融及辉立被投资者抽飞（取消认购）约17亿港元。14家券商累计借出孖展（融资认购）逾97亿港元，相当于超购3.06倍。

据21世纪经济报道，某港股新股基金经理向透露：“由于此前几只新经济股票在上市股价表现并不理想，客户认购热情不高，我们就限价在18港元下了些单。据了解，很多机构都是以限价的方式认购，小米最终定价可能不会在中上限。”

此前，据知情人士透露。索罗斯名下的一家基金打算参与小米港股认购，但规模较小。除了索罗斯，前长和主席李嘉诚计划向小米IPO投资3000万美元，认购股票数量不详。知情人士表示，阿里巴巴创始人马云和腾讯董事会主席马化腾也同意认购小米股份。