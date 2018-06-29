华为徐直军：年费模式缺失制约软件产业发展

新浪科技讯 6月29日上午消息，由工业和信息化部、北京市人民政府共同主办的第二十二届中国国际软件博览会今日在北京举行，华为轮值董事长徐直军出席全球软件产业发展高峰论坛，并发表“打造中国软件产业发展的黑土地”主旨演讲。

在徐直军看来，未来人类社会将演变为智慧互联的智能社会，这离不开软件，软件定义一切。从软件产业来看，中国软件产业高速发展，但缺乏全球化领军的软件企业。他列举了制约中国软件产业发展的四大障碍：

1.国内客户不接受软件年费模式，导致国内软件产品型企业无法形成合理的商业模式；

2.基于项目的软件定制模式占主导地位，严重制约了软件产业化发展；

3.国内软件企业多为小作坊式的开发，需要产业升级；

4.软件产业核心基础平台和商业生态缺失。

徐直军认为，软件产品公司的核心是产品能力，产业能力的关键因素是研发收入，软件年费收入是研发的可持续保障。有了云服务，中国软件企业将得以通过订阅模式进行价值变现，也就彻底改变了过去30年国产软件不公平的收费模式。同时软件服务企业可以聚焦客户需求，根据客户的需要来进行调整。

徐直军表示，华为云坚持不碰数据，不做应用，不做股权投资的“三不”。从华为的角度来看，将努力把华为云打造成软件企业开发和运营SaaS的平台，为企业和开发者打好基座，并通过典型AI训练和自定义AI服务进行云端协同，真正利用人工智能为企业解决问题。（何畅）