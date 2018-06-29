中兴通讯解除美国商业禁令遭拖延 仍然前途未卜

【TechWeb报道】6月29日消息，据国外媒体报道，发言人今日表示，美国商务部仍未拿出解除对中兴通讯禁令所需的细节。尽管一名官员上周表示，解除禁令的最终步骤将在“几天内”完成。

美国商务部发言人称：“商务部将继续与中兴通讯合作。”他拒绝就解禁解除遭到拖延的原因置评。

中兴通讯是智能手机和网络设备制造商，在美国商务部禁止其购买美国产品后，该公司在今年4月停止了主要业务，此前中兴通讯因违反美国对伊朗和朝鲜的制裁达成的一项协议而遭到禁令的惩罚。

去年，中兴通讯支付了8.92亿美元民事和刑事处罚，并在德克萨斯州联邦法院对该活动认罪。

在6月7日最新的和解协议中，中兴同意支付额外10亿美元罚款，并将4亿美元存入第三方托管账户，以重新获得美国零部件。

该托管账户旨在允许美国在中兴违反最新和解协议的情况下获得这笔资金。根据最新和解协议，中兴还需要设置新的董事会和管理层。

上周五，美国商务部一位官员对路透表示，预计中兴通讯将在"未来几天"将4亿美元存入第三方托管账户。这位官员说，这是禁令解除前的最后一步。

消息人士上周五对路透表示，托管协议的条款正在敲定中。

今日，美国商务部发言人表示，该部门仍在与中兴通讯合作，完成4亿美元的托管和解除禁令。

美国国会议员对和解协议提出质疑，称中兴对美国存在安全威胁。在中美贸易谈判中，中兴通讯禁令的问题也被提及。（编译/露天）