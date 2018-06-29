这几组数据揭示运营商提速降费的真相

世界杯自开赛以来，中间出现过无数次神转折，让广大球迷的心情一言难尽。尤其是那些当初为了顺畅观看世界杯的球迷，很早之前就特意办理了不限量流量包，就等着能舒舒服服看个球。说到不限量套餐，或许不少用户心中都有一个疑问，那就是这些年来通信费用到底是增加了还是减少了？为何提速降费近3年时间，每月花出去的通信费似乎不比以前少呢？

提速降费是否只是运营商玩的文字游戏，或者说这中间另有隐情，还得从各种数据来看。

近年来通信费用变化情况

首先，可以对比一下近年来通信费用的变化。而通信费用的变化情况，可以从近年来各项通信业务的单价、人均ARPU值来看。（PS：ARPU指的是每位用户平均收入，即一个时间段内运营商从每个用户所得到的利润）

图：2014-2018年中国移动流量/语音单价

以中国移动为例，从2014年至2018年上半年，移动流量单价从0.136元/M降至0.017元/M，语音单价从0.072元/分降至0.036元/分。其中流量单价的降价幅度比语音单价的降幅要高一点。

也就是说，上网流量的价格比以前更加便宜。

另外，再看ARPU值变化。

2017年，中国移动ARPU值为57.7元，2016年为57.5元，两年间ARPU值同比提升0.3%；2008年这一数据为83元，2007年为89元，ARPU值同比下降6.7%。但从2007年至2017年这十年间的数据来看，中国移动ARPU值整体呈现下降趋势。

这种现象说明了什么呢？中国移动ARPU从2007年的89元降至2017年的57.7元，也就是说平均每位用户花出去的通信费用在十年之间降低了31.3元。

图：2008-2017年北京平均放价

与此同时，2008年北京平均房价12877元/㎡，2009年北京平均房价14341/㎡，同比上涨约11%；2016年北京平均房价为32131元/㎡，2017年北京平均房价为57768元/㎡，同比上涨约80%。

虽然近两年移动ARPU值有小幅度增长，但远低于房价上涨速度。

此外，现在同价位套餐中所包含的流量、语音也比以前多。如此来看，就算整体话费跟以前相比没怎么减少，但用户享受的运营商服务变多了。即，大家比以前更敢用流量了，就算在家也懒得连Wi-Fi了，打电话也不再担心超时。

如果看到这里，还是没搞明白通信费到底降没降，那就再跟西方发达国家美国比较一下，或许才能够真正体会什么叫差距！

流量语音单价与美国对比

以美国为例，一般而言，在美国购买上网流量月包，价格最低为30美元，换算成人民币的话，相当于每月要花190元人民币。而在国内，中国移动任我用不限量套餐最便宜的一档仅78元/月。

若按照纯流量充值价格来算，美国上网流量价格一般10美分/M，相当于0.6元人民币/M，而国内目前纯流量的单价不到1毛钱/M。

美国通话费用大约0.1美元/分钟，折合约0.64元人民币/分钟，而国内语音单价早在2014年就每分钟就不到1分钱。

或许很多人还会拿中美GDP差异对比，来说明美国流量“相对”中国还是便宜。下面这组数据会令人改变想法。

2017年，中国人均GDP为5.7万元，同时期美国人均GDP约38.7万。若均以1G流量使用量来算，国人需花约42元，美国人需花614元。

若将流量费用在人均GDP中的占比进行对比不难发现，2017年国内流量费占人均GDP比例为0.07%，美国流量费占人均GDP比例为0.16%。二者一对比，还是国内便宜。

运营商挣的这些钱都花到哪里去了？

在不少人眼里，电信运营商都是土豪般的存在，尤其是中国移动，据说平均下来每天都能挣两三亿元，一年下来光是净利润就一千多亿。

既然每天能挣这么多钱，那么大家每月缴的这些话费都被用到哪里去了？

其实，基础电信运营商是一个成本密集型的行业，一次高达数亿元的投入不是随便一家企业都能承受的，因此需要大量后备资金做支撑。

首先在基站建设方面，据统计，2017年中国移动通信基站超过320万个，其中4G基站187万个，覆盖全国99%的人口。数百万基站的建设也需要耗费不少钱

数据显示，光是在4G网络建设方面，中国移动从2014至2017年间，在4G网络建设方面的投入超过3000亿元。

基站不光建设需要资金，后期的维护同样是一项重大的工作。暴雪、地震等自然灾害导致基站损坏后，需要人工维修，而一些偏远地区的基站所处位置路况不佳，往往需要人力将维修工具徒步抬上山。。。。。。

基站建设不易，后期维护更是需要大量费用。

另外据不完全统计，包括不同岗位、不同工种，目前中国移动大概有50万名员工。光是基本工资，每年也是一笔不菲的支出。财报数据显示，从2014年至2017年，中国移动雇员薪酬及相关成本合计达到3101亿。

除了基础设施建设、维护及人工费用的支出外，随着通信技术的发展，还需要不断创新的技术支撑。

面临即将到来的5G时代，业内预计，未来5G基站量将是4G的2倍。成本方面，需新建或大规模改造核心网和传输网，大规模天线使5G基站成本更高，运营商5G建网主体投资可能将达1.23万亿元，较4G投资增长68%。

总的算下来，从2014到2017年四年之间，中国移动运营成本为23103亿，而这几年的总营收为27581亿，也就是说在总营收中，支出占比高达83%。（如下图所示）

图：2014-2017年中国移动运营成本占营收比例

如此来看，这些年中国移动无论是在4G网络建设上，还是在即将到来的5G方面均投入了大量资金。

再看国内人均GDP的变化。从2008年至2017年，中国人均GDP从2.41万元增至5.7万元，即每个人可支出水平在不断提高，且增幅高达108%。

从2007年到2017年十年之间，中国移动ARPU值降幅达到35%。也就是说，人们消费水平在不断提升，但人均ARPU值从整体来看却在降低，而通信费用跟以前相比持平。

这说明用户现在虽然花同样的钱，但是可以享受到比以前更多的服务。就算每月通信费用跟以前相比并没有多大幅度的下降，但实际上用户还是得到了不少实惠。

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