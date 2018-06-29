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vivo升降摄像头：流氓软件检测器还是智商鉴定器？

vivo升降摄像头：流氓软件检测器还是智商鉴定器？
2018年06月29日 10:18 PingWest
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　　没错，这又是一篇关于vivo NEX的文章。

　　在体验OPPO Find X之前，vivo NEX这款手机恐怕是最与众不同的了。单是一个升降摄像头就有很多脑洞大开的玩法。

　　你可以对它的承重做暴力测试，手动把摄像头按回去，当然，最安全的还是让它自动升降。

　　除了系统相机进入自拍页面摄像头会自动升起外，在美图秀秀、微信、QQ需要调用前置摄像头的时候它也会自动升起，比如用美图秀秀自拍，用微信和QQ打视频电话。

　　一切看起来似乎都很正常，只要授予了第三方App调用摄像头的权限，在你需要用到前置摄像头的时候它就会自动升起。

　　流氓软件检测器

　　等等，真的是在你需要的时候前置摄像头才会自动升起吗？

　　在App权限管理和审核不那么严格的Android上，当然不是。比如我在用Telegram的时候，打开Telegram，进入聊天页，NEX的摄像头就会自动升起，停留不到1秒钟又自动降下。

　　这只在我第一次打开Telegram的时候有效，之后再从后台打开它，摄像头不再升起。

　　我赶紧又测试了最常用的几款App，比如微信、支付宝、淘宝、京东，都没有出现不该升起的地方升起的情况。

　　这些被我们经常诟病的体验不如iOS版的大厂App似乎在前置摄像头调用上克制了很多。

　　刚说完这句话，就看到微博上有人“扫雷”成功了——来自大厂腾讯的QQ浏览器中招了。在QQ浏览器搜索任一景点门票，点开详情页，QQ浏览器会跳转到携程App，在跳转的瞬间，NEX的摄像头会迅速的升起一半在降下。这个场景很像是人类偷偷露个头，然后又藏起来。

　　这个升降到一半又收回去的过程看起来好像还挺可爱的，但一想到隐私可能会被泄露，就高兴不起来了。

　　升降式前置摄像头似乎成了手机上最好的流氓软件鉴定器。同样升降的OPPO Find X估计会更明显，因为它是一整块“额头”升起来的结构。

　　在升降摄像头出现之前，这些App开启前置摄像头的方式更加隐蔽。甚至在你完全不知情的情况下，前置摄像头就被打开了。一旦需要升降，流氓App似乎都在“裸奔”了。

　　比起手机，关于隐私保护讨论最多是同样有前置摄像头的电脑。我就曾见到过好几个同事把MacBook Air的前置摄像头用贴纸贴上。而华为Matebook X为了提高屏占比，把前置摄像头隐藏在了一个键盘键帽中，用力按下那枚按键后，摄像头就会弹出。

　　虽然放在键盘下的前置摄像头会产生拍下巴的奇怪视角，但很多人还是称赞这种设计可以保护隐私。

　　那么同样的，默认隐藏在手机内部的vivo NEX和OPPO Find X也可以保护隐私。

　　智商鉴定器？

　　当然，我写这篇文章既不是为了危言耸听，安利大家都使用带有升降摄像头的手机，也不是要嘲讽这些非常在意隐私的人，你们称赞的隐藏摄像头对于隐私保护可能只是杯水车薪。如果是那样的话，我的标题很可能就变成了“震惊！这些流氓软件每天都在偷拍你”。

　　想要理清楚这两个明显对立的质疑，我们需要先来看看QQ浏览器是怎么说的。

　　6月28日下午，QQ浏览器团队就在官方的产品论坛里发了一篇“关于用QQ浏览器打开某些网页会调起vivo NEX摄像头问题的说明”。

　　QQ浏览器的技术解释是Android本来有两套API来操作摄像头，其中有一套不需要打开摄像头就可以获取摄像头参数，而另一套需要调用Camera.Open()这个函数才能得到摄像头参数。由于前者的兼容性存在问题，QQ浏览器用了后者的API。

　　作为一个提供扫码等需要调用摄像头功能的App，读取摄像头参数是一个必备的步骤，获取的参数可以用于判断你的手机有没有摄像头以及如何与App扫码等功能适配。

　　至于QQ浏览器会不会利用前置摄像头升起的瞬间偷拍你，我的一位专职做Android开发的朋友告诉我，调用Camera.Open()这个函数后，还需要调用camera.startPreview()，再到对焦到你脸上并截取前置摄像头的预览画面，这些步骤需要一定的操作时间。

　　而从我实际测试NEX的前置摄像头迅速升起一半又降下的不到1秒的时间来看，QQ浏览器的“作恶”难度的确很高，偷拍的概率很小。

　　至于能让前置摄像头完全升起的Telegram，在我的NEX上已经“乖乖听话”了，无论是我升没升级Telegram，打开聊天页面，它都不会升起我的前置摄像头了，而是弹出一个想要调用摄像头权限的窗口。为了测试这个弹窗，我把Telegram的所有权限都打开了，它还是每次都会弹窗询问我摄像头权限。

　　答案似乎很明确了，我们没理由给QQ浏览器扣上利用前置摄像头偷拍机主的帽子，但Android App在应用权限上也需要改进了，用户感到害怕也不是无缘无故的，至少大部分人更需要的是类似“Telegram申请打开前置摄像头”这样的提前告知。

　　毕竟，“我允许你打开摄像头”和“天啊，前置摄像头自动打开了”是两件性质完全不同的事情。

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