关闭多地办公室：索尼移动又日常倒闭了

索尼今天倒闭了吗？

不知具体从何时起，这样的调侃成了索尼粉丝之间的专属问候暗语，一如寻常人之间相互问候的“你吃了吗”。不过，在一份创造了历史新高的财报面前，调侃总归是调侃，“并没有”就像“吃过了”是这种问候的标准答案。

只是，如果把这句问候改成“索尼移动今天倒闭了吗？”，答案恐怕就不一样了。

爆料大神Evan Blass日前在自己的账号上发布消息称，到今年十月，索尼移动将会关闭其在中东、土耳其和非洲的运营和办公室。虽然这只是爆料，还没有完全坐实，但从实际情况看，Evan Blass的爆料成为事实的可能性很高。

索尼移动，索尼财报中的异类

尽管与索尼移动绑定在一起的新闻大多不是正面，“退出市场”、“被放弃”等都是其中的关键词。但实际上，在索尼复兴还原未达到今天高度的时候，索尼移动的表现仍旧是可圈可点的。

来自索尼中国

比如，索尼2015财年财报显示，移动业务的营业利润亏损同比下降1561亿日元至614亿日元（5.44亿美元）。这样的表现相比前一年的大幅度亏损，用“量变”来形容也可以。相对于上一财年1260亿日元的净利润亏损，2015财年，索尼的净利润为1478亿日元（约合13.08亿美元）。

如果只看利润，2016财年则是索尼移动的巅峰。在这一年，量变成了“质变”，索尼移动终于挣钱了，尽管利润不到1亿美元，但总归是挣钱了。这一财年，索尼的利润为2887亿日元（25.78亿美元）。

来自索尼中国

实际上，索尼在这两份财报中都提到了索尼移动减亏甚至盈利的原因：目标从追求市场份额调整为提升盈利能力。索尼移动产品结构向高附加值型号的优化转型。索尼移动在主要市场，如中国大陆市场，主推的也是高端旗舰机型，并且销售渠道也是运营成本较低的线上。

有了这样的经营策略，本文开头这则索尼移动要退出中东、土耳其和非洲市场的爆料一点也不让人意外。如何降低运营成本一直是索尼移动在探索的，退出不挣钱的市场是一个方面，另一个方面则是在实在不能退出的市场选择一个不太需要成本的渠道。

和主打“高性价比”的互联网手机品牌一样，索尼移动在中国大陆市场的主要销售渠道是线上。除了北京、上海、广州、深圳、成都的索尼直营店，消费者实际已经很难在线下看到索尼手机的身影。

这样带来的直接后果则是销售额和销量的下降。2015年，索尼移动的销量为2500万台，到2016年，这个数字变成了1460万台。

换一句话来说，索尼移动的盈利是因为截流而非开源。这并非一个好兆头，多少有了一丝饮鸩止渴的意味。

来自索尼中国

2017财年，索尼营业额达到8.54万亿日元（773.04亿美元），同比增长12.4%；而营业利润则为7349亿日元（66.52亿美元），同比增长154.5%，这也创下了索尼公司历史上最高的营业利润额。但索尼移动的表现却成了这份光芒万丈的财报中，最黯淡的篇章：索尼移动成了索尼所有业务中唯一亏损的一个。并且，索尼手机的销量在这一财年仅售出1350万台，比上一年的1460万台又退步了。更严重的是，有预计称，索尼手机下个财年的销量可能为1000万台。

产品才是索尼移动该有的立身之本

在今年之前，大家提到索尼手机大多会是惋惜，“手机本身挺好的，工业设计独步市场，奈何营销宣传太差了，很多人都不知道有这样的好货”。

但到了今年，惋惜似乎也没有了，这与索尼移动今年的新机有关。

平心而论，索尼移动今年发布的XZ2是全能的旗舰，然而它也是平庸的。

抛开其充满争议的厚度、重量和屏占比，XZ2的屏幕素质、拍照质量都是优秀的。但在19:9甚至更长屏幕和双摄像头甚至三摄像头遍地走的今天，XZ2的18:9屏幕和单摄像头无疑是落伍的。

当双摄像头的XZ2 Premium登场，憋足气的索尼粉丝准备去购买时，才猛然发现，“这手机怎么又用回16:9屏幕了？！”

让人无语的做法，落伍，这样的评价怕是没跑了。哪怕这是一台还没有正式上市的旗舰。

环顾索尼其余业务，他们能在激烈的消费电子市场竞争中脱颖而出，甚至成为各自领域的标杆和引领者，靠的自然不是品（xin）牌（yang）和缩减成本，而是实打实的硬实力，一如索尼一开始的立身之本。