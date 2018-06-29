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削减成本增加10%技术投入 爱立信欲借5G复苏

削减成本增加10%技术投入 爱立信欲借5G复苏
2018年06月29日 09:08 界面
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　　5G将率先在韩国、日本和中国部署。就整个地区而言，到2023年，5G签约用户将占到该地区移动用户总数的34%。

　　来源：界面新闻

　　作者：李竞择

　　本周，爱立信发布了最新的《移动市场报告》，报告重点为5G的首次商用部署以及蜂窝物联网的大规模部署。

　　与2017年11月的预测相比，本次预测的蜂窝物联网连接数近乎翻倍。由于中国正在大规模部署蜂窝物联网，预计到2023年，蜂窝物联网连接数量将达35亿。

　　截至目前，移动运营商已使用这些技术在全球部署了60多个蜂窝物联网，这些技术依靠LTE网络支持。我们可以发现，北美地区的物联网是以物流和车队管理为主，而中国则聚焦智慧城市和智能农业。

　　有消息称，北美地区有望引领5G业务，该地区的运营商表示有意在2018年底至2019年中开展5G网络部署。到2023年底，将近50%的北美移动用户将成为5G用户，其次是东北亚（34%），然后是西欧（21%）。

　　在东北亚地区，LTE用户数的占比高达73%。中国在全国范围内部署了LTE，到2017年底，中国的LTE签约用户数将达近10亿。

　　5G将率先在韩国、日本和中国部署。就整个地区而言，到2023年，5G签约用户将占到该地区移动用户总数的34%。

　　纵观全球，大规模的5G部署预计将在2020年进行。爱立信预计到2023年底，增强型移动宽带5G用户数将超过10亿，占移动用户总数的约12%。

　　就在2018年MWCS期间，爱立信CEO鲍毅康在接受媒体采访时表示，在5G到来之前，爱立信将加大技术投入，确保技术领先的地位，赢得更多市场份额。

　　在他看来，现在整个数据流量增长非常迅速，每18个月翻一番，到2019年年底，有很多运营商的网络就将无法承载这个高速的数据增长，所以现在就应该开始为有能力承载5G流量做好网络侧的准备。

　　5G给行业带来了新活力，也加剧了竞争。对于爱立信而言，5G是一个重要机会，如何抓住这个机会，鲍毅康认为，首先，爱立信会继续加大研发投入。据他透露，从去年7月开始调整至今，爱立信增加了10%的研发投入。

　　为了让业务尽快复苏，过去一年，爱立信一直在调整。削减成本和提高效率是其重中之重。

　　根据爱立信最新的财报显示，2018年第一季度收入和毛利率高于市场预期，这主要受益于包括裁员在内持续的成本节约举措。

　　有报告预测，到2035年，中国5G价值链将创造9840亿美元的产出，带来950万个工作岗位。显然，5G不仅为运营商带来价值，随着其商业化加速及产业推进，也将为相关产业带来巨大收益。

　　而第一代5G专用终端将于2018年下半年推出。首批支持5G技术的商用智能手机将于2019年年初推出，支持高频段的5G智能手机预计将于2019年中推出。

爱立信5G物联网
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