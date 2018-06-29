直击|对话爱立信CEO：增10%研发投资额确保技术地位

新浪科技讯 6月29日上午消息，在2018年上海世界移动大会期间，爱立信CEO鲍毅康在接受采访时表示，爱立信已开始战略转型，其研发投资额增加了10%，以此确保技术领先地位。

“明年底，很多运营商将无法承载数据增长”

“5G应用的第一步，应该是增强型移动宽带”，在鲍毅康看来，5G最早的商业用例，就是运营商如何能以成本高效的方式，提供良好的用户体验。未来将诞生出很多新的应用及想法，“例如海量物联网，固定无线接入，或者是关键任务型应用，比如工业制造等”，鲍毅康说，目前，爱立信已与很多行业建立了合作伙伴关系，携手进军工业互联网。

鲍毅康称，纵观全球，目前5G的商业合同量不大，所以各方都在为获得更大的市场份额而努力，以确保领先地位。

对于“5G是否会让爱立信重振雄风”的提问，鲍毅康表示，公司已开始战略转型：第一，更加关注与运营商的合作；第二，持续扩大投资确保技术领先地位，研发投资额增加了10%；第三，通过成本节约计划，员工队伍减少两万人，改善运营效率。“所以，应该说我们的确走在向好的路上”。

鲍毅康指出，中国的网络部署进展非常快，运营商现在就应为5G做好准备，因为数据流量增长已达到每18个月翻番。以此计算，到2019年年底，有很多运营商的网络就将无法承载高速的数据增长，所以准备工作尤为重要。

“未来，所有市场都会选择SA架构建网”

目前，不同国家运营商对NSA和SA有着不同的选择倾向，中国运营商等选择使用SA架构。

“长远来看，所有的市场都将会以SA架构建网”，鲍毅康说，SA具备获得5G核心网的网络切片和超低时延等能力。但在某些市场，有些运营商在低频段LTE上选择NSA，这是应对增强型移动宽带的一种低成本的方式，“网络负担较大，运营商需要选择站点扩容，直接在LTE网络上部署5G，这也是具有成本效益的符合逻辑的选择”，但长远来看，SA一定是未来的网络架构。

公开资料显示，爱立信主要有网络业务、数字服务及管理服务三大业务。目前已与全球38家领先的运营商在5G领域签订合作协议，与全球22家行业合作伙伴、45所大学和研究机构在5G领域全面展开合作。

5年后全球5G用户将超过10亿

近日，爱立信还发布了最新版的《爱立信移动市场报告》，此次报告的重点为5G的首次商用部署以及蜂窝物联网的大规模部署。

报告显示，到2023年底，将近50%的北美移动用户将成为5G用户，34%是东北亚用户，21%是西欧用户。届时，增强型移动宽带5G用户数将超过10亿，占移动用户总数的约12%。而移动数据流量预计将增加近8倍，到2023年底达到107 EB/月——相当于全球每个移动用户观看10小时全高清视频产生的流量。

到2023年，全球20%以上的移动数据流量将由5G网络承载，是目前4G/3G/2G总流量的1.5倍。（韩大鹏）