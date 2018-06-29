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5G商用进入倒计时:运营商发力推广 企业实施场景落地

5G商用进入倒计时:运营商发力推广 企业实施场景落地
2018年06月29日 07:00 21世纪经济报道
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　　5G商用进入倒计时

　　21世纪经济报道 陶力 ，秦元舜 上海报道

　　6月27日-29日，2018年世界移动大会在上海召开，“5G商用”的话题持续刷屏。

　　大会期间，中国移动宣布，将在今年进行5G规模试验，2019年实现5G试商用，2020年实现5G全面商用；中国联通携手四十余家企业成立5G联合创新实验室与产业联盟，计划在2019年建立5G业务规模示范应用，2020年全面商用。

　　运营商们之所以迫不及待公布自身的5G商用蓝图，是因为5G产业已经进入冲刺阶段。6月14日，3GPP正式批准第五代移动通信（5G）独立组网标准冻结。SA（Standalone，独立组网）标准使5G NR具备了独立组网的能力，同时打破了不同标准和制式的藩篱，形成全球统一标准。至此，5G已完成第一阶段全功能标准化工作，全面进入商用落地阶段。

　　“从NSA（非独立组网）架构向SA架构迁移的过程中，大多数运营商保持着一个谨慎的态度，依旧采用NSA架构。因为SA的标准方才批准，相比之下NSA标准批准时间较早，成熟度较高。”爱立信高级副总裁兼CTO艾瑞科接受21世纪经济报道记者采访时表示，“SA的架构虽然存在网络切片等新功能，但由于许多设备终端支持NSA，也有些设备支持SA，所以两者会长期共存。”

　　在美国和中国市场的推动下，5G正在成为现实，真正走进日常生活也开始倒计时。

　　运营商发力5G

　　爱立信近日发布的《爱立信移动市场报告》显示，到2023年底，将有近50%的北美移动用户将成为5G用户，其次是东北亚（34%），然后是西欧（21%）。纵观全球，大规模的5G部署预计将于2020年进行。

　　爱立信预计到2023年底，增强型移动宽带5G用户数将超过10亿，占移动用户总数的约12%。

　　“谁更能掌握5G市场，谁就可以实现更加持续且高质量的发展。”中国移动董事长尚冰在世界移动大会的演讲中将5G上升到集团战略高度。他认为5G时代将成为电信市场的重要分水岭。而对于移动自身而言，必须加大资源投入，推进基于SDN/NFV的网络转型，建立5G创新基金。

　　6月27日，中国移动公布了“5G SA启航行动”，打通了全球首个基于5G独立组网端到端系统的全息视频通话。而截至目前，中国移动已经在5个城市推进5G规模试验，预计年内将建设超过百座5G基站，明年底将建成1000个5G基站。

　　无独有偶，联通与电信的步伐也紧随其后。目前，联通已经在16个城市陆续开启了5G规模试验，预计将开展超过600个实验网建设，下一步将在工业、体育、视频、智慧城市等十大行业开展合作试验。中国电信则在大会前夕公布了5G技术白皮书，成为全球首个公布5G技术演进路线的电信运营商。

　　艾瑞科接受21世纪经济报道记者采访时表示，中国各厂商与运营商对于5G表示了非常强烈的兴趣。

　　“据爱立信方面预测，2023年，中国5G的用户将达到5亿。5G对于所有人的意义在于提供了一个创新平台，带来了不同的场景中的新机遇。”艾瑞科对记者表示，“5G真正要达到各个场景的应用落地需要很长的一段时间。对于国家与企业而言，越早投入5G的浪潮，对于它们而言受益则更大。”

　　场景应用落地

　　对于用户而言，5G时代不仅仅等同于通讯速度的变革，更大的变化在于应用的场景。本届世界移动大会上，中国联通携手爱立信、驭势科技，联合进行了国内首个5G超远程智能驾驶实车演示。这标志着5G网络在智能驾驶领域取得了实质性的进展。

　　依托5G网络的超高传输速率和极低时延，车辆与云端之间将实现远程数据传输。调度员在上海MWC展馆基于全方位视频图像进行云端操控，可实现对北京的车队进行调度——两地之间跨越了1300公里的距离。

　　“5G网络具有低时延、大带宽和高可靠的通信能力，可以为安全、实时的远程驾驶应用保驾护航。”中国联通网络技术研究院院长张涌表示，“真正意义上的车联网服务，在5G时代通过技术的变革，最终成为现实。”

　　而在工业制造、现场勘探等涉及大规模现场作业的场景，基于5G技术的通信系统则更具意义。世界移动大会上，中国联通携手行云时空科技，展示了国内首个基于增强现实技术的5G AR全息通信系统。该系统依托5G超大带宽、超低时延和稳定可靠的网络，基于增强现实的虚实交互技术，快速实现对现场运维的临场勘查、运维操控、检修指导。

　　“此次展示的增强现实5G AR全息通信系统，为中国联通在接下来全息通信领域的布局打下了基础。”联通相关负责人在现场表示。

　　爱立信研究报告认为，5G预计将首先部署在密集的城市地区，增强型移动宽带和固定无线接入将成为5G网络支持的首批商用用例。此外，5G还将应用于汽车、制造、公用设施和医疗护理等行业。

　　在终端方面，爱立信移动市场报告称第一代5G专用终端将于2018年下半年推出。首批支持5G技术的商用智能手机将于2019年年初推出，支持高频段的5G智能手机预计将于2019年中推出。

　　不过，运营商在准备5G时，仍然面临一些挑战。爱立信总裁兼首席执行官鲍毅康认为，运营商需要频谱。为避免部署数十亿终端时出现干扰，授权频谱至关重要，这将成为联网生态合作体系的支柱。其次，是将投资重点放在准备5G以及从4G到5G的顺利过渡。

　　“这也是运营商和政府为建设未来网络时需要关注的重点，强大的5G网络将会催生新的商业模式与新的用例。”他说。

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