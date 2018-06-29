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摄像头不时被唤醒弹出 vivo成流氓App鉴定器？

摄像头不时被唤醒弹出 vivo成流氓App鉴定器？
2018年06月29日 06:06 新浪科技综合
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　　来源：南方都市报

　　南都讯 6月12日，vivo发布最新旗舰机型vivo NEX，主打零界全面屏和升降式前置摄像头的设计亮点，当用户需要拍摄时，隐藏至机身的前置摄像头才会自动弹出。然而，这一创新功能带给用户的独特体验不止于此。近日，有用户戏称，原来vivo NEX还可用于检测流氓App，明明没有自拍，摄像头还会升起来看你一眼，再默默缩回去。在用户不知情的情况下，vivo NEX升降式摄像头是如何被“唤醒”的？这一新功能是否成了窥探用户隐私的神器？专家表示，摄像头探出可确定App读取了相机权限，但有否照相或摄像还有待进一步确认。

　　只是浏览网页

　　摄像头突然探出来

　　近日，有网友发现，vivo NEX升降摄像头误打误撞成为App隐私检测神器。

　　一些拥有相机权限的App会在用户不知情的情况下，不定时偷拍周围的环境。网友发布的一段视频显示，在QQ浏览器中打开携程网站，vivoNEX的前置摄像头突然自动升了起来，然后默默“扫描”了一眼再缩回去。

　　试想一下，你正在忘我地玩着手机，且明明没有使用到相机功能，此时摄像头突然自动升了起来，你什么感觉？消息一出，立即引起不少网友的热烈讨论。“细思极恐，还有这种操作？”“所以获取这些权限的手机软件，任何时候都可以偷拍我们？”“看样子必须找个东西把摄像头遮住了”……

　　6月28日下午4点，南都记者分别通过两台手机实测发现，vivoNEX确实存在自动探出摄像头的现象。在允许QQ浏览器调用相机权限后，南都记者打开这款App搜索“携程”，随后连接到携程官方网站，当点击“周边游”时，vivo NEX的前置摄像头出现快速探出和缩回的情况。

　　QQ浏览器回应：

　　弹出不会开启摄像头

　　南都记者咨询vivo官方客服，客服人员表示，经工程师确认，这是由于该软件开启了调用摄像头的权限，将软件调用摄像头权限关闭即可。同时强调，“vivo非常重视用户的隐私和信息安全，我们系统会不定期进行优化并对有这种行为的软件弹出提醒。”

　　南都记者咨询多名技术专家了解到，出现上述问题，是因为App正当或不正当地获取到了调用摄像的权限。当用户打开一款需要获取相机权限的App后，理论上说，可以定时在后台调用摄像权限拍照上传。

　　针对这一问题，QQ浏览器团队向南都记者表示，经过测试发现确实存在调起摄像头动作，但这一动作并不会开启摄像头，更不会拍摄或记录。

　　QQ浏览器团队在回应中，试图解释其中的技术原理，Android有两套API可用来操作摄像头，Camera1和Camera2。南都记者就QQ浏览器回复中的专业术语询问技术专家。移动安全专家彭根认为，由应用商的回复来看，是因为兼容性和性能更好，应用商选择了Camera 1这个接口，但Camera1需要调用摄像头权限才能实现功能，因此出现了这种情况。

　　南都记者注意到，QQ浏览器的回复中提及，为实现用户对一些功能使用（如扫描二维码），W3C规范有一个前端标准接口可以遍历媒体设备，获取摄像头参数以供后续使用“。北京大学软件与微电子学院教授文伟平告诉南都记者，vivoNEX摄像头自动弹出来的现象之所以会出现，原因是在获取权限的情况下，当关闭或退出App时，App会释放获取的句柄（handle，类似于索引）。用户再次打开App的时候，App会重新申请句柄并对摄像头进行初始化，所以App申请摄像头的句柄时，摄像头会探出来。由此导致vivoN E X的摄像头会多次探出。

　　专家说法

　　应用开发者设计不够严谨

　　彭根告诉南都记者，摄像头弹出，可以确定是调用了摄像头的权限，但有否进行了拍照和摄像，目前还不能确定。有一些App在打开时会尝试调用摄像头进行测试，也就是申请一下权限。在彭根看来，在不该使用摄像头时调用摄像头的权限进行测试，目前一些App开发商的设计很不严谨。

　　针对用户关注的隐私问题，QQ浏览器相关负责人强调，用户通过手机QQ浏览器打开某些网页过程中，如果遇到“需要获取摄像头的参数”的情况，vivo NEX手机的摄像头并没有完全弹出。而摄像头也不会有任何拍摄或采集用户任何隐私的动作。对于给用户造成误解和困惑表示歉意，并将对这一使用体验进行优化和提示。

　　一名资深的技术专家告诉南都记者，“如果不是手机的特殊设置，用户几乎无法感知App在后台调用权限的行为。所以问题的核心在于，App定时调用摄像头是否是业务必须还是权限滥用？用户是否充分知悉？”

　　上述技术专家表示，因为企业缺乏个人信息保护的意识，App权限滥用的情况突出，用户可知可控的体验非常差。对待隐私问题，许多厂商往往以合规、规避法律风险为目标，缺乏真正保护用户隐私的决心。

　　采写：南都记者李玲 马宁宁 实习生尤一炜

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