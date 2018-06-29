5G预计2020年实现商用 运营商如何建网还存未知数

5G产业全面冲刺 预计2020年实现商用

6月27日至29日，2018世界移动大会在上海举办。5G（第五代移动通信技术）无疑是大会的一大亮点，演讲嘉宾几乎都会提到5G的内容，与此相关的展台也被参会者围得水泄不通。工信部副部长陈肇雄表示，随着5G独立组网标准正式发布，第一阶段标准化工作基本完成，全球5G进入产业全面冲刺阶段。

高通 展台感受5G上网体验。中新社记者 贺俊怡 摄 5月27日，在贵阳2018中国国际大数据产业博览会上，参观者在展台感受5G上网体验。中新社记者 贺俊怡 摄

会上，按照三大运营商给出的时间表，5G商用预计2020年实现。

运营商积极推进SA方案组网

6月14日，3GPP批准了第五代移动通信技术标准（5G NR）独立组网功能冻结，标志着首个真正完整意义的国际5G标准正式出炉。此次SA标准冻结使5G NR具备了独立部署的能力，也带来全新的端到端新架构，为运营商和产业合作伙伴带来新的商业模式。

NSA架构下的5G网络，可被视为在现有4G网络上增加新型载波进行扩容。NSA架构无法充分发挥5G系统低时延的技术特点，也不能通过网络切片、移动边缘计算等特性实现对多样化业务灵活支持。

5G独立组网可以更好地支持5G大带宽、低时延和大连接等各类业务，并可根据场景提供定制化服务，满足各类用户的业务需求。

未来，运营商将如何建网，是外界普遍关注的问题。在《中国电信5G技术白皮书》中，中国电信表示，其5G网络将优先选择SA方案组网，通过核心网互操作实现4G和5G网络的协同。中国联通表示，5G网络将以刚刚冻结的SA为目标架构，前期聚焦eMBB（增强移动宽带）。

中国移动联合大唐电信、爱立信等合作伙伴共同发布“5G SA启航行动”，中央网信办副主任杨小伟成功打通全球首个5G独立组网端到端系统全息视频通话。

中国移动研究院副院长黄宇红表示，5G独立组网启航行动，目的是促进独立组网标准变成真正商用化的能力，推动端到端产品尽快成熟。

中国移动设备总经理汪恒江在演讲中提到，SA和NSA技术路线仍需要技术验证，“NSA的好处在于适合快速部署，初期投资比较少，但终端是双连接，很多时延类的体验不是很好好。SA可以较好满足切片的多样化，终端比较简单，但对覆盖连片的要求比较高，初期投资比较大。这是个非常复杂的决策，决策过程中可能会有一些摇摆和变化。”

有业内人士告诉新京报记者，运营商未来如何建网还存在未知数，需要等频谱的确定，现在大家可能都是两手准备。当然，投入成本是一个重要的考量条件，资金比较充沛的运营商可能会倾向于独立组网。

中国5G资本支出将达万亿规模

近日，安永发布《中国扬帆启航 引领全球5G》的报告，预计到2025年，中国5G用户数将达到5.76亿，占全球总数逾40%。报告称，5G网络推广策略不像4G那样激进，这意味着中国5G服务将采取在长期范围内逐步推进的路线。安永预计2019-2025年间，中国5G资本支出将达1.5万亿人民币。

在5G的巨额投资后，如何通过可行的商用案例变现成为运营商关注的一大问题。爱立信在一份调研报告中指出，到2026年运营商能够获得2040亿至6190亿的额外收入。爱立信对10个行业的200多个5G用例进行了研究，通过聚类分析产生了实时自动化、自主机器人、远程操作、智能监控等9个用例组，几乎涵盖了90%的潜在5G业务机会。

汪恒江在演讲中提到，“行业本身并不会为一个通信技术买单，你究竟可以给行业带来什么益处，你的解决方案跟以前有什么区别，这是行业关注的。”

在现场搭建的5G环境下，爱立信展台中的机器臂可以在转动的流水线上方，准确抓取操作人员选择的零部件进行简单组装。据爱立信的操作人员介绍，这种模式在4G状态下无法实现，因为摄像头识别后把信息传给机械臂，机械臂在抓取的时候，零部件很有可能已经通过了机械臂可以抓取的区域。

调研机构Gartner认为，部署5G网络或能大幅提升自动驾驶车辆的安全性。5G技术将允许远程设施内的技术人员对自动驾驶车辆的视频录入及车辆诊断进行实时评估并接管车辆的操控。

中国移动展台展出了远程操控车辆的场景，据现场工作人员介绍，车辆的自动驾驶可能会受到摄像头失灵，或者受光影的影响，不能百分之百判断掌控路线。未来，无人驾驶离不开车联网，也许“远程”就是一个服务器，在车主控制不了的一些情况下，通过后端计算能力帮助车主更好地自动驾驶。

最快明年推出5G手机

中国移动在一份报告中指出，中国一年可以卖将近5亿部手机，去年卖出1亿蜂窝网模组，5G时代模组的销量会增加，但整个产业链规模性带动还是依靠手机。

华为在大会期间透露，将于2019年推出支持5G的麒麟芯片，并于2019年6月推出支持5G的智能手机。高通总裁克里斯蒂安诺·阿蒙对媒体表示，预计在一些市场5G数据终端将在今年12月发布，与高通合作的OEM（代工厂商）将在明年3-4月份推出具备完全5G功能的智能手机。

5G手机的推出仅仅是一个开始，汪恒江认为，核心问题在于与4G手机相比，5G的终端能带来哪些颠覆性的体验？“在3G时代前期，行业为了找到杀手级应用努力多年，2002年3G商用，直到2008年智能机出现才回答了这个问题。”

新京报记者 马婧