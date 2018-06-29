原标题：5G进入全面冲刺阶段多家上市公司有望享红利

■择 远

“MWC2018世界移动大会·上海”6月27日在上海开幕。工业和信息化部副部长陈肇雄表示，随着5G第一阶段标准化工作完成，全球5G进入产业全面冲刺阶段。

中国移动董事长尚冰6月27日表示，5G时代将成为电信运营市场创造新模式、构建新格局的重要分水岭。目前中国移动已经建成了超过340万个基站的全球最大移动通信网络。与此同时，5G商用进程正在提速，传统运营模式将难以为继，迫切需要加快建立新型智慧运营体系。中国移动将加大资源投入，成立5G创新基金，推动5G关键技术研究、标准完善和端到端产业成熟。

中国电信6月27日发布了《中国电信5G技术白皮书》。这是全球运营商首次发布全面阐述5G技术观点和总体策略的白皮书。根据白皮书，中国电信5G网络将优先选择SA方案组网，通过核心网互操作实现4G和5G网络的协同。

此前一天，在中国联通国际合作伙伴会议期间，中国联通总经理陆益民表示，中国联通今年将在16个城市开展5G规模实验，并进行业务应用和典型示范，2019年实现5G预商用，2020年正式商用。同时，中国联通还提出了“携手融入数字化转型的大趋势”愿景，加快5G的商业化进程。

由于5G高网络容量和全频谱接入需求，大规模天线技术、天线射频模块集成、小微基站和室内分布是基站系统演进的主要方向。赛迪顾问近日发布的《2018年中国5G产业与应用发展白皮书》预测，到2026年，这三部分将形成855亿元、641.25亿元、1050亿元的市场规模。

值得关注的是，由于多重政策利好提振，与5G相关的多家上市公司受到市场关注。安信证券认为，5G是2018年的通信行业投资主逻辑，5G板块中兼顾市场规模与成长空间的重点看5G射频和5G光通信。5G射频前端将迎来市场空间的倍增，是5G确定性的投资方向，值得重点关注。

比如，作为中国光纤光缆领域规模最大的系统集成商及网络服务商，亨通光电已开展了25/100G硅光模块、5G/6G射频及微波前端芯片技术研发；作为多家企业的供应商，春兴精工完成了移动通信射频器件和消费电子精密轻金属结构件等业务布局，为满足公司主要消费电子客户的5G订单需求做足功课。此外，主要配套于电子产品制造行业的相关制程的新三板挂牌企业光宝科技，其作为点胶机行业领军企业，旗下产品主要用于通讯、消费电子、SMT/ EMS等高端制造业中的高精密非接触喷射点胶、划片切割、UV固化、智能产线等，客户涵盖苹果、三星、LG、华硕等国内外多家知名企业。

安永预计，在2019年至2025年间，中国5G资本支出将达到1.5万亿元人民币（约合2230亿美元）。预计到2025年，中国的5G用户数将达到5.76亿，占全球总数逾40%。5G正在深度渗透到各个行业领域，与工业设备、医疗仪器、交通工具等深度融合，从而满足用户在居住、工作、休闲和交通等各种不同场景下的多样化需求。

5G越来越近，可以预期的是，与之相关的上市公司将有望分享这块“蛋糕”带来的红利。