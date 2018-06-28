直击|360与中移动战略合作：通过手机号绘制用户映像

新浪科技讯 6月28日晚间消息，360集团与中国移动签订《移动认证生态联盟战略合作意向书》。双方称，在初期将探索通过手机号码，连接中国移动大数据，结合360用户大数据，绘制精准的用户映像。

360集团副总裁姚彤表示，360拥有手机浏览器、清理大师、手机助手、手机卫士等多款与用户生活紧密相连的产品。以手机浏览器为例，当用户授权移动认证一键登录能力时，即可实现一键注册和登录，“这不仅可以极大提升用户拉新率和留存率，而且可以精准描画用户画像，为用户推送更多个性化资讯信息”。

姚彤称，360希望打造一个全新的开放生态，即实现第三方服务能力、计算能力和数据资源与360安全大脑的连通，通过360安全大脑大数据智能计算加持，实现服务能力、计算能力、数据资源的全面开放。

此次360集团与中国移动达成战略合作，在初期，双方将探索通过手机号码，连接中国移动大数据，结合360侧用户大数据，绘制精准的用户映像。在反欺诈方面，双方共同为广大应用商搭建更精准的反欺诈模型。

据悉，移动认证是中国移动打造的基于手机号码认证的生态体系，通过用户授权实现数据大连接和应用大连接，现已形成了基础认证能力、标准化认证产品、行业解决方案三大产品体系。目前，移动日认证量已突破4.5亿，接入应用超1800家。(韩大鹏)