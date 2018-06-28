vivo新机打开QQ浏览器会调用摄像头 QQ回应:不会拍摄

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新浪科技讯 6月28日下午消息，有用户称，在vivo NEX手机设备上通过手机QQ浏览器打开某些网页时，手机摄像头会出现一个“升降”动作。对此，QQ浏览器团队回应称，确认存在调起摄像头动作，但同时称这一动作并不会开启摄像头，更不会拍摄或记录，手机QQ浏览器并不会采集用户任何隐私。

QQ浏览器团队解释称，为实现用户对一些功能使用（如扫描二维码），W3C规范有一个前端标准接口navigator.mediaDevices.enumerateDevices()可以遍历媒体设备，获取摄像头参数以供后续使用，Android有两套API来操作摄像头，camera1和camera2，其中camera2不需要打开摄像头就可以获取摄像头参数，而camera1需要调用Camera.Open（）函数初始化，以获取摄像头句柄，然后通过摄像头句柄获取摄像头参数（https://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera）。考虑到camera2在AR摄像头等应用中在性能和兼容性上存在很多问题，手机QQ浏览器内核使用的是camera1接口，导致vivo NEX手机用户体验上会出现摄像头“升降”动作。

此外，手机QQ浏览器团队称，这只是调用了相关的接口，并不会开启摄像头，摄像头也没有做任何拍摄或采集行为，不会采集用户任何隐私。

以下是QQ浏览器团队回应全文：

关于用QQ浏览器打开某些网页会调起vivo NEX摄像头问题的说明

QQ浏览器团队收到用户反馈，用户在vivo NEX手机设备上通过手机QQ浏览器打开某些网页时，手机摄像头会出现一个“升降”动作，对此，QQ浏览器技术团队对该问题进行了测试复现，确认存在调起摄像头动作，但这一动作并不会开启摄像头，更不会拍摄或记录，现针对该问题作出如下说明：

1、问题原因及技术原理：

为实现用户对一些功能使用（如扫描二维码），W3C规范有一个前端标准接口navigator.mediaDevices.enumerateDevices()可以遍历媒体设备，获取摄像头参数以供后续使用，Android有两套API来操作摄像头，camera1和camera2，其中camera2不需要打开摄像头就可以获取摄像头参数，而camera1需要调用Camera.Open（）函数初始化，以获取摄像头句柄，然后通过摄像头句柄获取摄像头参数（https://developer.android.com/reference/android/hardware/Camera）。考虑到camera2在AR摄像头等应用中在性能和兼容性上存在很多问题，手机QQ浏览器内核使用的是camera1接口，导致vivo NEX手机用户体验上会出现摄像头“升降”动作。

2、手机QQ浏览器并不会采集用户任何隐私。

实际上，用户在用手机QQ浏览器打开某些网页过程中“需要获取摄像头的参数”情况下，vivo NEX手机的摄像头并没有完全弹出（用户可以使用QQ浏览器打开网页https://qiyaoyuan.github.io/source/webar.html 测试复现），而摄像头也没有做任何拍摄或采集行为，手机QQ浏览器并不会采集用户任何隐私。该网页只调用了mediaDevices.enumerateDevices接口，并没有其他任何操作。

3、我们将优化用户使用感受和体验。

再次感谢广大用户对QQ浏览器的关注和意见反馈，对给用户造成误解和困惑表示歉意，我们将对这一使用体验进行优化和提示。

QQ浏览器产品团队