中国三大电信运营商和设备商公布5G发展计划

中国运营商和设备商公布5G发展计划 首个5G全息视频通话打通

中新社上海6月28日电 (记者 刘育英)上海举行的2018年上海世界移动大会期间，中国三大电信运营商和设备商公布了5G发展计划，展示了最新进展，并明确将于2020年实现正式商用。

资料图：巴塞罗那世界移动通信大会现场。

中国联通28日宣布，2019年将进行5G业务规模示范应用及试商用，计划在2020年正式商用。5G网络将以刚刚冻结的独立组网(SA)标准为目标架构，前期聚焦增强宽带场景(eMBB)。

联通在展会上推出智能无人驾驶、裸眼虚拟现实、智慧家庭等5G创新成果。当日，中国联通与腾讯、百度成立联合实验室，共同打造5G生态。

中国移动董事长尚冰在前一日的开幕式上表示，中国移动将大力推进5G规模试验和应用示范，争取在2018年规模试验，2019年实现预商用，2020年全面商用。

在28日会议中，中央网信办副主任杨小伟与上海移动技术人员进行了全球首个基于5G独立组网端到端系统的全息视频通话，通话首次采用5G独立组网端到端系统技术，包括5GCPE终端、新空口和新核心网。

中国电信在大会前夕公布了5G技术白皮书，成为全球首个公布5G技术演进路线的电信运营商。

华为公司轮值董事长徐直军介绍，将于2019年3月30日推出基于独立组网(SA)的5G商用系统。终端方面，将于2019年推出支持5G的麒麟芯片，并将于2019年6月推出支持5G的智能手机。

大唐移动副总经理于继龙对中新社记者表示，在5G应用的初期阶段，将主要延续4G的业务发展路线，满足提升下载速度和系统容量的需求，预计2019年下半年首先推出增强宽带场景服务。(完)