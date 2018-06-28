新浪科技> 电信 > 正文

中国三大电信运营商和设备商公布5G发展计划

中国三大电信运营商和设备商公布5G发展计划
2018年06月28日 15:44 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　中国运营商和设备商公布5G发展计划 首个5G全息视频通话打通

　　中新社上海6月28日电 (记者 刘育英)上海举行的2018年上海世界移动大会期间，中国三大电信运营商和设备商公布了5G发展计划，展示了最新进展，并明确将于2020年实现正式商用。

资料图：巴塞罗那世界移动通信大会现场。资料图：巴塞罗那世界移动通信大会现场。

　　中国联通28日宣布，2019年将进行5G业务规模示范应用及试商用，计划在2020年正式商用。5G网络将以刚刚冻结的独立组网(SA)标准为目标架构，前期聚焦增强宽带场景(eMBB)。

　　联通在展会上推出智能无人驾驶、裸眼虚拟现实、智慧家庭等5G创新成果。当日，中国联通与腾讯百度成立联合实验室，共同打造5G生态。

　　中国移动董事长尚冰在前一日的开幕式上表示，中国移动将大力推进5G规模试验和应用示范，争取在2018年规模试验，2019年实现预商用，2020年全面商用。

　　在28日会议中，中央网信办副主任杨小伟与上海移动技术人员进行了全球首个基于5G独立组网端到端系统的全息视频通话，通话首次采用5G独立组网端到端系统技术，包括5GCPE终端、新空口和新核心网。

　　中国电信在大会前夕公布了5G技术白皮书，成为全球首个公布5G技术演进路线的电信运营商。

　　华为公司轮值董事长徐直军介绍，将于2019年3月30日推出基于独立组网(SA)的5G商用系统。终端方面，将于2019年推出支持5G的麒麟芯片，并将于2019年6月推出支持5G的智能手机。

　　大唐移动副总经理于继龙对中新社记者表示，在5G应用的初期阶段，将主要延续4G的业务发展路线，满足提升下载速度和系统容量的需求，预计2019年下半年首先推出增强宽带场景服务。(完)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有