苹果加持“双卡双待” 数亿Andriod多卡用户承压

作者：陈宝亮

又一次，苹果手机加持了“旧科技”。

近日，多位消息人士向记者确认：在今年推出的新机中，苹果有两款手机会具备双卡双待功能。“这相当于是针对中国推出的定制方案，只有在中国市场销售的苹果手机会支持双物理卡槽的双卡双待方案。”一知情人士告诉记者，“其他国家发售的苹果手机都是单卡槽，但可以通过物理SIM+Apple SIM实现双卡双待。”苹果于2014年在iPad中推出Apple SIM功能，这是一种可以替换掉传统SIM卡的虚拟SIM卡。目前，已经有超过180个国家支持Apple SIM功能，但苹果在官网说明中注明，中国不在其内。

此前，由于Apple SIM对运营商发展用户、放号模式造成较大冲击，所以Apple SIM一直未能在手机中推广。但是，“现在，iPhone手机在国外也将支持Apple SIM，并通过Apple SIM与物理SIM的方式实现双卡双待，但国内仍不支持Apple SIM，所以只能通过双物理卡槽的方案来实现”，上述知情人士透露，“这会导致国内外的iPhone设计方案有些差异，但对体验没有影响。”

多位手机行业分析师、Andriod手机厂商人士认为，“苹果的双卡双待会对Andriod阵营造成很大的冲击，尤其是在中国市场。”

在大多亚洲、非洲等国家，由于电信运营商不同套餐资费差异较大、且不同运营商网络服务质量不同，双卡双待乃至多卡多待成为大多手机用户的必备需求。以中国为例，2017年，3G、4G用户总量达到11.3亿户，而与此同时，根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的统计报告，2017年底，中国手机网民规模为7.53亿户，以此计算，至少有接近3-4亿的手机用户为多卡用户。不在少数的用户为了双卡功能放弃iPhone，也有部分iPhone用户会同时购买一部中低端Andriod手机来保持其他SIM卡的畅通。

双卡双待功能曾造就了“山寨机”的崛起。早期的双卡双待手机都是采用双芯片双卡单待方案，2007年国产芯片厂商展讯推出全球首款单芯片双卡双待方案，其后“山寨机之父”联发科也推出单芯片方案。在功能机时代，山寨机从诺基亚等手机厂商中抢占了大量市场，据iSuppli分析，国内山寨机年销售量在2009年达到1.5亿台，占全球手机销量13%。

2014年之后，双卡双待开始在4G市场引领需求。在Anriod手机上，国内三大运营商从2016年开始上演激烈的“副卡争夺战”，为了在iPhone上实现双卡功能，运营商也曾推出“和多号”、“双享号”等多种解决方案。

一位手机销售渠道人士介绍，“很多消费者因为iPhone的两大通病选择Andriod——不支持双卡双待、电池容量从未超过3000毫安。双卡双待会给苹果带来新的用户，并且严重打击Andriod手机市场，后者的影响大于前者。”

2014年9月，苹果曾放弃矜持，开始在iPhone 6使用早已在Andriod普遍的“大屏幕”。其后，大屏iPhone 6在两个月之后将苹果股价推至7000亿美元高点。目前，暂不确定双卡双待会给苹果带来何种收获，但2018年的下半年，Andrid厂商已经开始因此忐忑。