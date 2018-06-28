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爱立信将在印度扩建工厂：印度市场收入已超中国

爱立信将在印度扩建工厂：印度市场收入已超中国
2018年06月28日 10:52 环球网
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　　原标题：爱立信扩张印度工厂以输出亚洲：印市场收入已超中国

　　【环球网科技 记者 张之颖】6月28日消息，据外媒报道，爱立信正在扩大印度浦那市的工厂，以期在年底前将电信设备出口到其他亚洲国家。相较之下，其竞争对手华为已经停止本地组装，并采取进口措施，以满足由于行业内迅速整合而导致的需求放缓。

　　外媒ET Telecom指出，印度在2018年第一季度成为爱立信第二大收入来源，超过中国。爱立信预计，尽管电信行业正在进行整合，但其网络和管理服务业务仍将继续强劲增长。Mirtillo认为，持续的整合，将使该系统在中长期的发展上更加健康。

　　爱立信市场负责人Nunzio Mirtillo说：“在印度，虽然产业一直在进行整合，但运营商投资的是这令人难以置信的流量。“运营商需要再投资更多，才能胜任这个市场，”他告诉ET。Nunzio Mirtillo负责的市场范围包括东南亚、大洋洲和印度。

　　Mirtillo还表示，印度是一个大国，发展非常迅速，未来几年印度在移动宽带的使用上将占约9亿~10亿美元。 “作为供应商或运营商，需要确保你的投资足够多，以拥有使你成为该国领先者的技术。”

　　印度第一季对爱立信全球收入贡献了6%，高于中国的4%，但落后于美国的27%。爱立信是印度无线设备市场的三大顶尖设备之一。它与诺基亚，华为，中兴和三星竞争。

　　值得一提的是，爱立信对印度电信公司Reliance Communications进行的破产诉讼，终于在五5月告一段落。爱立信与该公司庭外和解为期8个月涉及千百亿卢比的法律纠纷，被外媒称为“吞下苦药”。

　　其实，印度第二大电信商Reliance Communications原由亿万富翁Anil Ambani所拥有，但由于Ambani的兄弟Mukesh经营的新进入者Reliance Jio发动价格战，使其陷入了财务困境。

　　对此，Mirtillo淡化地表示， “我们很高兴，RCom也很高兴，我们确实得出了结论， RCom需要在120天内支付爱立信费用。”

　　Mirtillo称印度移动电话运营商应该能够在2020年之前，以某种形式推出5G，尽管这可能不是“最重要的短期行动”。现金短缺的印度电信公司反对早期的5G频谱销售，并敦促电信部门推迟拍卖到2019年、2020年。

　　外媒也指出，5G预计今年晚些时候在美国上市，其次是明年年初在其他发达国家上市。 Mirtillo认为，政府需要了解电信公司是否有能力投资5G技术。

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