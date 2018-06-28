分析师:苹果未来或弃用英特尔基带 转向联发科基带

原标题：分析师：苹果未来或将放弃使用英特尔基带 转向联发科基带

来源：cnBeta

据彭博社报道，北国资本市场分析师Gus Richard在致股东信中预测，苹果或在未来iPhone机型中大量采用台湾联发科的组装基带，英特尔可能失去主要基带订单。信件中细节透露非常有限，但分析师相信苹果旨在未来进行这一转化计划，具体时间线也未明确给出。

而准备于2018公布的新款iPhone的基带订单已经确认，这一转化有可能影响下一代2019款的iPhone机型。数年前苹果依赖高通基带，但由于卷入法律纠纷，苹果在近年引入了英特尔基带。据悉将于今年发布的新款iPhone型号中有约70%的比例采用英特尔LTE基带，剩余的仍采用高通基带。

如果分析师的消息可靠，那么苹果有可能在未来采用联发科基带为主要供应，英特尔基带为辅，或者完全采用联发科基带。而苹果则将加速研制自主基带。