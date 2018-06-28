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俄媒：华为超越三星 成俄罗斯智能手机市场新霸主

俄媒：华为超越三星 成俄罗斯智能手机市场新霸主
2018年06月28日 11:02 参考消息网
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　　参考消息网6月28日报道 俄媒称，中国华为首次在俄罗斯智能手机市场上超越三星。该结论基于数家手机厂商合作伙伴的销售数据得出。在从5月28日到6月17日的三周时间里，华为荣耀手机在智能手机销售榜上处于领先地位，这三周内华为手机销量在各品牌手机总销量中的占比分别为23.8%、24.2%和26.5%。

　　据俄罗斯《导报》网站6月26日报道，此前排名第一的三星在这三周所占份额分别为22.9%、23%和23.2%。但在5月21日至27日的一周里，排名第一的还是三星，占比22.6%；而华为荣耀在该周占比21.3%。

　　俄移动通信研究集团首席分析师埃尔达尔·穆尔塔津表示，这是十多年来三星首次失去领先地位。他指出，三星自2007年以来一直牢牢把持着俄智能手机市场销量冠军的位置。

　　华为近期后来居上。早在今年2月，它已经超过苹果公司，在俄罗斯智能手机市场销量榜上位列第二：华为当月所占份额为17.4%，而苹果占比不到14%。

　　据报道，华为消费者事业部市场总监玛丽亚·丹尼林娜指出，华为手机在俄罗斯市场销售份额快速增长的原因是，综合考量价格、质量和功能特性，它最适应俄罗斯市场。

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