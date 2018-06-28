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索尼可能将退出非洲、中东、土耳其等地手机市场

索尼可能将退出非洲、中东、土耳其等地手机市场
2018年06月28日 10:42 新浪科技综合
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　　来源：快科技

　　近日，据外媒报道，Evan Blass在内的多位行业观察者透露，索尼移动为保障手机业务持续盈利，或将在今年10月前退出全球部分市场以减少成本和风险。前不久，索尼移动就曾公开表示过，其为向消费者和股东保证其在智能手机领域的健康良性的长久发展，未来要将采取诸多的多快好省的手段将重点转移到以5G为代表的前沿技术上，并预计在2020年前后初见成效。

　　据消息人士更具体之言，索尼移动可能计划裁撤的目标对象以非洲等欠发达国家和地区的市场为主，裁撤业务主要为智能手机业务。此外，其似乎还将要退出中东地区和土耳其，而这所有的各种操作都极有可能在10月底之前进行。

　　另外结合近况，索尼已经有不少为保证自身盈利而腾挪市场重点的实际动向，例如其预计在7月份上市并寄予“对抗”iPhone X的新旗舰Xperia XZ2便是计划在北美、欧洲和亚洲的某些国家首销。

　　目前，索尼官方尚未就该消息做出任何官方回应和声明，但是通过索尼之前所宣布的精简移动部门的目标，以及注意力从追求总营收或是销量转移到利润的种种迹象，此事可能并非空穴来风。

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