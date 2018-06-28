直击|联通公布5G部署计划：SA为目标架构 2020年商用

新浪科技讯 6月28日上午消息，在2018世界移动大会上，中国联通公布了5G部署：将以SA为目标架构，前期聚焦eMBB，5G网络计划2020年正式商用。此外，联通还将与合作伙伴打造5G生态，包括与腾讯、百度等创立5G实验室等。

中国联通表示，2019年将进行5G业务规模示范应用及试商用，计划在2020年正式商用。5G网络将以刚刚冻结的SA为目标架构，前期聚焦eMBB（增强移动宽带），持续保持中国联通在3G和4G时代的网络速率优势，为高清视频、VR/AR游戏娱乐、车载影音、智能家庭等大流量高带宽应用提供全方位的网络支持。

未来将结合技术标准和生态系统的发展进程，引入uRLLC（低时延高可靠）和mMTC(海量机器类通信)技术，提供车联网、工业互联网等垂直行业的数字化转型支持。

此外，联通还与合作伙伴打造5G产业合作新生态。

1，与腾讯成立5G联合创新实验室，在核心网新商业模式、边缘计算、网络切片、高精度定位等领域开展研究、试验和应用孵化。

2，与百度成立5G+AI联合实验室，致力于车联网、AI、大数据等领域的创新产品、商业模式研究；3，与中国科学院共同成立5G技术联合实验室，在5G的核心技术领域开展深度合作研究，建立5G技术在野外科学台站及科学考察等领域的应用示范。

不仅如此，联通还与中科院、格力、北汽福田、Intel、富士康等四十余家单位共同成立了中国联通5G工业互联网产业联盟，推动供需对接、知识共享和优势互补，促进5G工业互联网产业发展。

今日，中国联通还发布了5G网络切片、CUBE-RAN等六本白皮书，以及联通物联网合作开放平台、网络编排器等六项5G创新成果。（韩大鹏）