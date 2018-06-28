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中国铁塔本周寻求香港上市审批 或成今年港股最大IPO

中国铁塔本周寻求香港上市审批 或成今年港股最大IPO
2018年06月28日 06:56 新浪科技综合
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　　中国铁塔或成今年港股最大IPO

　　来源：南方日报

　　南方日报讯（记者/姚翀）数据显示，今年上半年港交所上市数量居全球首位，而中国铁塔公司或在本周寻求香港上市审批，有望成为今年港股最大IPO。

　　调查报告显示，今年以来，港股IPO活跃。今年上半年港交所新股上市数量居全球首位，预计中国香港今年上半年有98只新股，比去年增加44%，集资额则比去年跌8%至503亿港币，目前全球排名第5位。而从全年来看，报告预计香港新股全年集资约2000亿元，有望重返全球IPO前三之列。

　　值得关注的是，中国铁塔很可能将在港股上市。知情人士透露，移动电话基础设施公司中国铁塔（ChinaTower）本周将寻求香港上市审批，此次IPO规模高达100亿美元（约合655亿元）。

　　消息人士指出，中国铁塔已选定中金公司和高盛牵头该公司的香港首次公开募股（IPO）。该公司计划下星期开始预路演，预期7月下旬挂牌。

　　公开资料显示，中国铁塔是由中国电信、中国移动、中国联通共同出资设立的大型通信基础设施综合服务企业，主要从事通信铁塔等基站配套设施和室内分布系统的建设、维护和运营。

　　该公司于2014年7月挂牌成立，2015年10月与三家电信运营企业完成全部存量铁塔相关资产的注入和收购，同时引入新股东中国国新。

　　目前，该企业的铁塔总量约170万座，成为全球最大的通信基础设施服务公司。根据该公司“三步走”战略，公司将择机上市，并实现混合所有制发展。

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