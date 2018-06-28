对话高通总裁:5G专利授权模式不变 明年推5G功能手机

对话高通总裁：5G专利授权模式不变，明年推出5G功能手机

澎湃新闻记者 周玲

6月27日，在上海全球移动大会上，美国芯片巨头高通总裁克里斯蒂安诺·阿蒙（Cristiano R。 Amon）接受澎湃新闻记者专访时表示，高通预计在一些市场5G数据终端将在今年12月发布，与高通合作的OEM（代工厂商）将在明年3-4月份推出具备完全5G功能的智能手机。

高通总裁阿蒙

阿蒙称，此刻对高通和中国移动产业来讲都是激动人心的时刻，从现在到2019年，将会有一系列5G预商用和商用功能的发布。

随着5G标准的获批，产业界开始推动5G商用化，高通等持有5G专利的公司，开始进行专利授权，收取厂商专利费。

阿蒙称，高通在5G时代专利授权模式和收费标准与3G/4G时代保持一致，与中国国家发改委达成的专利协议也会继续遵守。

根据高通早前发布的有关5G相关专利授权框架。这次高通的5G收费标准为：使用高通的标准必要专利，并且只支持5G的手机，将会收取2.275%（按照整机售价）的专利费用；使用高通标准必要专利，并且支持3G/4G/5G的手机，将会收取3.25%的专利费用；使用高通标准必要专利加非标准必要专利，并且只支持5G的手机，将会收取4%的专利费用；使用高通标准必要专利加非标准必要专利，并且支持3G/4G/5G的手机，将会收取5%的专利费用。此外，高通还表示，智能手机5G许可费的整机销售价上限为400美元。

2015年高通与中国发改委达成协议，承诺在中国市场单独进行专利授权，授权模式与全球保持一致，但对标准必要专利以整机价格的65%来收取专利费，不再按照设备全价收取专利费。

以下问答精选：

问：5G标准刚刚获批，高通会有进一步的计划推动合作伙伴把5G商用更早落地？高通的5G终端推出时间表是否有更新？

阿蒙：随着5G新空口R15的标准化工作完全结束，NSA（非独立组网）和SA（独立组网）标准出来后，我们看到基于骁龙X50的终端设备已经有近20款左右在设计中。数据终端率先投放市场，预计时间在今年12月下半月，场我们的OEM合作伙伴也预计2019年3-4月份将发布5G智能手机。

问题：5G频谱，中国是6G以下波段，美国主要是毫米波，高通怎么看？

阿蒙：首先澄清一点，其实可以用分层蛋糕来类比考虑5G，首先是千兆级LTE作为基础提供5G的覆盖，G频T有低频，往上会有6GHz以下频段，再往上是毫米波。美国而言，6GHz以下和毫米波都有计划。中国也会增加毫米波的频率，欧洲比如意大利，刚进行了毫米波和6GHz以下频率的拍卖。

问题：上海国际进口博览会即将举行，高通会参加吗？

阿蒙：我们会参加。我刚才也介绍了在中国合作伙伴的领域合作和取得的进展，我们是中美合作的典范，高科技领域的合作对两国都有有利的，是双赢的合作。

问题：高通和大唐合资公司瓴盛科技有何进展？

阿蒙：合资企业已经获得了监管机构的批准，合作伙伴正在为合资企业组建管理团队，合资公司已经开始产品开发工作。高通和大唐以及参与各方非常看好合资公司，不仅为中国市场开发半导体产品，还希望抓住在物联网市场上的巨大的机遇。随着蜂窝技术从手机扩展到其他领域，我们将会面临巨大的机遇。

除了合资公司，上周我们还宣布与大唐电信开展5G互操作测试。

问题：自从2015-2016年发布5G战略，高通的生态圈越来越庞大和复杂，哪些会进一步追加战略上的投入？

阿蒙：我们可以看到，高通过去的发展，此前也反复表达过这一观点，前30年高通致力于人与人的连接，接下来30年是要实现万物连接。而且从高通发展的历史看，不断开发产品，首先服务移动通信市场，然后再去拓展移动通信周边的市场，无论是芯片，还是技术许可模式都非常成熟。

5G到来，更多行业加入进来，比如制造业、汽车行业、医疗健康等等，对我们的技术和商业模式来说都能够去取得更大的成功，去构建适合每个新加入的合作伙伴的商业模式，因此对高通来说的未来的机遇会更大。

问题：5G标准出炉后，各大厂商的专利都梳理差不多了，高通在5G时代的专利授权模式与以往有什么不同？

阿蒙：有两个信息点非常重要的。跟之前每代技术标准授权是一样的，高通已经公布了5G授权标准。3G时代，终端都是3G和2G的多模终端，4G时代都是4G和3G的多模终端，5G时代终端也将是多模终端模，鉴于此，高通的商业模式不会发生改变。另外我们始终遵循和恪守与中国国家发改委达成的协议，我们对于标准必要专利授权的模式会继续遵守。