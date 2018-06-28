5G商用落地进入竞速通道 “杀手级”应用仍未出现

李娜

[根据GSMA智库预测，到2025年，中国将拥有4.3亿个5G连接，占全球总量的三分之一，成为全球最大的5G市场。]

6月27日，在上海举行的MWCS2018上，GSMA会长葛瑞德（MatsGranryd）表示：“中国政府正在制定积极的产业政策推动结构性改革和产业升级，这是中国在5G领域处于全球领先地位的强大动力。

根据GSMA智库预测，到2025年，中国将拥有4.3亿个5G连接，占全球总量的三分之一，成为全球最大的5G市场。

“5G时代有可能成为电信运营市场创造新模式、构建新格局的重要分水岭，谁能更好地洞察和培育5G应用的广阔市场，谁能更好地适应和把握运营转型的方向路径，谁就会实现更可持续和更高质量的发展。”中国移动董事长尚冰在上述会议表示，5G产业正在进入全面冲刺阶段，5G商用进程正在提速。

第一财经记者在本届展会上看到，不管是汽车还是手机，抑或是无人机，智能工厂，越来越多的5G测试走出了实验室。比如在开展的第一天，中国联通就携手爱立信、驭势科技，联合进行了国内首个5G超远程智能驾驶实车演示，而记者在中国移动的安防无人机远程操控人工智能视频处理平台上，看到了通过5G网络传回的由外场无人机拍摄的多路4K高清监控视频，通过现场控制终端可以对无人机进行起飞、降落等基于5G网络的超视距控制。

5G布局提速

2018年6月14日，3GPP正式完成的独立组网（SA）标准，加上去年12月完成的非独立组网NR标准，5G可以说已经完成了第一阶段全功能标准化工作，进入了产业全面冲刺新阶段。

上述标准的完成，意味着运营商可以规模部署一张完整的、高性能的5G网络，同时，5G的重点在核心网，基于云化的核心网使能“网络切片”，实现一张物理网络支持丰富的5G应用，不仅最大化网络价值，还为运营商业务向垂直领域扩展、开拓新的商业模式铺平了道路。这正是此次独立组网标准完成的重大意义之处。

“随着3GPPR155G独立组网标准的推出，部分国家的5G频谱已经陆续发放，5G将进入规模部署阶段。为支持全球运营商建设5G网络，华为将于2018年9月30日推出基于非独立组网（NSA）的全套5G商用网络解决方案；2019年3月30日则会推出基于独立组网（SA）的5G商用系统。”华为轮值董事长徐直军在MWCS2018上的一场主题演讲中如是说。

在5G商用时间表上，中国的三大运营商一直有着清晰的目标，均表示在2020年底前正式商用。

具体来看，中国移动将在杭州、苏州、广州、上海和武汉5个城市建设500个基站，并于2018年在另外12个城市开展试点和应用示范。而中国联通将于2018年在包括北京、天津、上海和深圳在内的16个城市开始测试。并与华为公司签署5G网络切片联合创新协议，开展游戏（增强现实/虚拟现实）、自动驾驶和制造领域外场测试。

中国电信则表示将在兰州、成都、深圳、雄安、苏州、上海等12个城市启动5G创新示范网试验，每个城市6~8站。目前主要在3.5Ghz频段的无线组网能力和方案验证。

第一财经记者注意到，在全球已公布5G商用计划的全球移动运营商中，其中40%计划在2018和2019年商用（中东地区最早），其他60%计划在2020年后商用。而中国初期5G商用将主要用于高密度城市中心区域，以便在郊区和农村区域部署之前测试网络性能和用户使用水平，但总的来说中国预商用和商用基站规模将位居全球前列。

根据GSMA智库（GSMAIntelligence）预测，中国到2025年将拥有大约4.3亿连接，将是5G最大市场。网络渗透率将达到30%左右，与欧洲持平，较低于美国、韩国和日本。并且，5G将会经历相对4G较缓慢的发展曲线。

“杀手级应用”何在

5G网络、5G手机、5G平板、5G汽车的热度不再仅仅停留在红绿线交错的资本市场上，在现实科技的试验场中，5G的商用产品确实已经开始成型，并逐步成长为“最终的样子”。

在此次MWCS展上，记者注意到，无论是场地的布置还是科技大佬的主题演讲，抑或是展台演示的产品应用，5G的身影随处可见。步入华为、中兴、爱立信、高通、英特尔等科技巨头们的展台，各种关于5G的标语似乎也在宣告着5G商用时代的正式到来。

对于迫切需要新机会的通信生态圈中的企业来说，5G确实是一个千载难逢的机会转折点，更大的带宽，更多的连接，更有想象空间的商业模式都会随着5G的正式到来而发生改变。但越是在大幕启动的时候，也许越需要保持合适的节奏与清醒的头脑。5G网络到底拥有多大的变现能力？哪些垂直行业潜力最大？记者试图在这次展会上找到答案。

自动驾驶被认为是目前最典型的一个5G应用场景。

在MWC上海上，中国联通携手爱立信、驭势科技，联合进行了国内首个5G超远程智能驾驶实车演示。第一财经记者注意到，此次三方联合演示，中国联通负责整体解决方案、5G网络建设以及长途传输，爱立信提供5G通信设备，驭势科技提供智能驾驶车辆。

外场演示的网络环境位于北京市房山区中关村新兴产业前沿技术研究院，依托5G网络的超高传输速率和极低时延，实现了车辆与云端之间远程监控数据传输。调度员在上海MWC展馆基于全方位视频图像进行云端操控，可实现对北京车辆的远程驾驶以及车队调度。两地之间跨越了1300公里的超长距离，这也是国内业界首例。

中国移动也在同日宣布“中移智行网络科技有限公司”正式挂牌成立。中国移动表示将借此进军交通行业，在智慧公路、自动驾驶、飞联网等智能大交通领域开展相关业务。

GSMA提供的数据显示，从2017年到2025年，全球网联汽车的规模将实现三倍增长，达到12亿个连接规模，其中中国、美国和欧洲将成为领头羊。这些市场预测数量包括汽车前装市场、自行车、摩托车，以及后装的例如保险和导航信息处理装置等。

但从营收模式来说，虽然车联网领域的玩家众多，除了汽车制造商，还有汽车模块提供商（即传感器、雷达、激光雷达、摄像机、软件、地图和其他导航工具）和车载服务提供商等，但目前鉴于汽车模块提供商还未成熟，相应的商业模式其实尚不明确。

一位不愿意透露姓名的运营商人士对第一财经记者表示，运营商提供V2X连接技术所需的低延迟、超高带宽、高数据传输容量服务给车辆制造商、车队经理或互联网叫车公司，从中收取网络连接服务费。但这种方式的费用很低。而另一种基于平台服务的B2B2X模式还不成熟，即运营商与第三方合作，共同开发车联网平台，不成熟的原因主要是因为车辆是由本地和全球许多公司制造的，很难汇总所有这些车辆产生的相关数据。

“但很难说杀手级的应用是什么。如果追着结果来看，大家从来没有猜对过。”英特尔无线技术与标准首席技术专家吴耕此前对记者表示，产业间需要解决的是商业模式问题，还有各产业间的磨合问题，技术的要求还是比较容易解决的，就是物理的定律，但是不同的设备商、运营商等在产业价值链中会产生什么样新的合作关系，这里面需要继续摸索。

警惕“投资”风险

大举建设5G网络背后仍需要面对“4G将长期存在”的现实。

“5G是毋庸置疑的趋势，华为也在积极布局，但从此次展会上接待客户的真实情况来看，目前只有10%的全球运营商对于5G表现出了强烈的投资意愿，而更多的运营商还是保持冷静的态度。从另一个角度看，在现有网络上如何获得更多的收益依然是当前电信运营商最关心的问题。”在此前的一次采访中，华为的内部人士对记者表示，虽然技术很热，但在市场面前，5G还远未成熟。

据记者了解，无论何种方式，中国的5G早期商用将主要在城市地区。基于前期商用情况和回报，2021至2022年会为郊区和农村地区提供商用服务。

徐直军在演讲中直言，过去10年，移动运营商以基本不变的CAPEX（资本性支出）总额，支撑了2000多倍的总数据流量增长。随着技术越来越复杂，CAPEX占比很难进一步下降。但是过去10年，OPEX的占比从62%上升到75%，还在继续上升；因此，5G时代，能否有效遏制OPEX的持续增长成为商业成功的关键，需要把降低OPEX作为战略重心。

中国电信总经理刘爱力也在演讲中直言，移动业务已进入“全民”拥有手机的时代，全行业移动用户总数达15亿，超过全国人口总数（13亿多），市场趋于饱和。不限量+共享带来户均流量（DOU）的快速增长，但流量业务增量难增收。捆手机业务、捆电视业务、捆流量等方式使得宽带业务几家欢喜几家愁，终将导致边际效益持续下降。云网一体化，使得政企专线等传统业务将被功能所替代。

“面对技术变革和需求变化，运营商已经走到了需要战略抉择的十字路口。一个方向是固守传统领域，成为传统业务继承者，专注于网络、营销等核心能力，在相对封闭的市场环境中，提供连接服务；或者干脆成为哑管道，经营纯粹的基础网络设施，仅为用户提供裸接入服务。”刘爱力说。

“现在电信也好，联通也好，移动也好，跟我们是一对一的关系，我们每个月交多少钱用多少流量。但是如果说和工厂合作，不仅是流量的问题，还有效益的问题，如果说你把工厂当中的生产线都上云端我帮助你提高效率，那么提高的这个效率是不是可以和运营商分享呢？这个讨论是需要的。”英特尔数据中心事业部副总裁兼网络平台事业部5G网络设施部门总经理林怡颜对第一财经记者如是说。

她表示：“我们现在已经看到一些模式出来，比如说我们在美国的工厂有一个测试，运营商说我不需要你的流量，我可以跟你分效益，甚至我给你硬件，给你服务器，给你私网，大家来探讨如何分你提升的效率。有很多的讨论，最简单的是说收你流量费，很多时候他不愿意仅仅收你流量费，这样他们无法分享业绩提高的成效。这个商业模式现在还没有定，大家都在探讨。比如说球赛的，到底是票价多收1块钱我跟你分，还是广告分成。明年将会有很多的各种各样的商业模式的探讨，到底哪一个更加有效。流量是最简单的，但是我觉得各个运营商都愿意尝试流量之外有什么互赢的产品。”