传统业务增量不增收 运营商寄希望于5G

来莎莎

[受短期基础设施、设备和应用供应的局限，5G在国内的部署和采用将会循序渐进，不会在短期内完全改变或者颠覆电信领域及其他行业]

[5月21日，三大电信运营商公布了4月的运营数据。中国移动4G用户首次出现减少，比3月份降低0.36%，流失了242.7万户。]

面对技术变革和需求变化，运营商已经走到了需要战略抉择的十字路口。也正是由于传统业务增长陷入困境之中，三大运营商对5G充满期待。

“对未来充满信心，但当下困难多多，传统业务面临很多严峻挑战。”6月27日，中国电信总经理刘爱力在上海举行的2018世界移动大会上对目前电信行业作出了上述总结。

刘爱力表示，目前全国人口总数13.9亿，但行业用户总数已经达到了15亿，进入“全民”拥有手机的时代，市场趋于饱和。从行业数据看，用户增长大增大减，“通过数据分析，这类用户的增长更像是一碗汤，倒过来倒过去还是一碗汤。每倒一次，都是行业价值极大的下降，一个用户从一个公司（运营商）被另一个公司获取，ARPU（每用户平均收入）值可能会从100元降到80元，再转到另一家后更低。用户的每一次转网都是价值的极大下降。”

5月21日，三大电信运营商公布了4月的运营数据。中国移动4G用户首次出现减少，比3月份降低0.36%，流失了242.7万户。

用户市场竞争越激烈，行业的价值下降越快，价值的幅度下降也越大。“流量是拉动行业增长的关键性要素，无论国内外都一样，但我们现在看无限量加共享使户均流量（DOU）快速增长，也导致了CAPEX/OPEX的增长，而这种不限量导致行业的收入是有天花板的。所以总结下来看，我们说无限量加共享，极有可能是增量难增收。”刘爱力说。

此前，在传统业务中，三大运营商主要通过移动流量收入的大幅增加来抵消语音等收入的下降。但随着流量资费的大幅下降，对于整体收入的支撑幅度明显减弱。

全球的电信运营商都处在一个全新的竞争格局中，角色也在改变。用户对于电信运营商提供的传统服务的依赖度不断下降，运营商的利润也开始不断下降，所以如何在互联网经济高速发展和5G即将来临的今天，不再沦为一个简单的为互联网公司提供数据服务的管道，成为每一个运营商改革的重点。7月1日起，三大运营商将取消流量漫游费。在流量收入成为运营商营收支柱的背景下，运营商无疑将承受业绩下滑的压力。

刘爱力指出，运营商可以选择的一个方向是固守传统领域，成为传统业务继承者，专注于网络、营销等核心能力，在相对封闭的市场环境中，提供连接服务；或者干脆成为哑管道，经营纯粹的基础网络设施，仅为用户提供裸接入服务。

另一个方向则是开拓新兴领域，成为智能管道，与互联网公司等合作，进一步提高用户服务质量。或者进一步成为综合业务提供商，在提供智能管道的基础上，使能合作伙伴，共同拓展数字应用服务；或者更进一步成为“管道+平台+内容”运营商，在为最终用户提供连接服务和使能合作伙伴的基础上，开发一系列新的数字内容产品，获取更多的应用服务增值。

刘爱力表示：“成为综合业务提供商和‘管道+平台+内容’运营商已逐渐成为全球主流运营商的共同战略选择。

5G为运营商和产业合作伙伴带来了新的商业模式。为了支持在2019年实现5G预商用的国家、运营商，3GPP在2017年12月提前完成了5G非独立组网（NSA）标准，以支持运营商在现有4G核心网的基础上开展5G移动宽带业务。该标准的落地比最初规划时间提前了半年，得益于此，5G网络设备、终端的产品开发节奏都提前了6个月，争取在2019年底之前达成商用。

不过，受短期基础设施、设备和应用供应的局限，5G在国内的部署和采用将会循序渐进，不会在短期内完全改变或者颠覆电信领域及其他行业。同时，短期内通过5G投资实现效益的可能性相对较低，运营商不应当停止4G投资。