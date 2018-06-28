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首都机场Wi-Fi全覆盖 5秒可登录

首都机场Wi-Fi全覆盖 5秒可登录
2018年06月28日 01:47 新京报
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　　首都机场Wi-Fi全覆盖 5秒可登录

　　新京报讯 （记者裴剑飞）昨日，记者从首都机场获悉，经过一段时间的改造调试，首都机场正式推出全新的旅客Wi-Fi网络，实现网络覆盖无盲区。改造后，首都机场Wi-Fi网络认证速度由20秒缩减至5秒。

　　登录认证时间缩短至5秒

　　据了解，首都机场近日升级了航站楼内旅客Wi-Fi网络，给旅客带来全新的高速上网体验。

　　首都机场股份公司信息科技部总经理王瀚林告诉记者，升级后，旅客Wi-Fi网络认证速度由20秒缩减至5秒。记者体验后发现，除了登录速度更快外，新的Wi-Fi网络还进一步优化了登录页面，身份认证过程全程无广告。

　　此外，根据公安部门关于公共场所Wi-Fi实名认证的有关规定，目前首都机场提供了微信、短信、取号机认证三种Wi-Fi上网认证方式，其中短信认证支持223个国家和地区的手机号，旅客搜索“AIRPORT-FREE-WIFI-

　　NEW”这个信号（SSID），按照操作指引连接后即可免费体验全新高速Wi-Fi网络。

　　休息区新增25处高速上网体验区

　　记者了解到，Wi-Fi网络升级后，航站楼内总接入点数量增加了2倍，覆盖3座航站楼所有旅客可达区域，包括商业区、餐饮区、卫生间等，实现旅客全流程网络覆盖无盲区；出口总带宽提升了5倍，经测试单用户上网下载速率可达1.58MB/S，下载微信APP所用时间只需37秒；采用无缝漫游技术，旅客即便在移动中也能始终保持全程流畅无中断的网络连接；有效解决高密度人群快速上网接入问题，退改签区域旅客无线设备接入量从原有的300部提升至1500余部。

　　同时，在航站楼内休息区域设置了25处高速上网体验区，旅客在区域内可享受独占20M带宽的体验，流畅观看4K画质超清视频。

　　据悉，此次无线网络升级在建设初期，便综合考虑各个航站楼的建筑结构及旅客流量特点，针对标准、高密度、复杂结构、室外等不同场景制定适用的无线覆盖方案，并细致调整每一个无线接入点的覆盖范围和信号强度，确保点位布置科学合理。

　　王瀚林表示，“未来，首都机场将通过新技术手段应用和Wi-Fi网络的持续优化，实现实时监测人流密度和掌握人员动态分布，同时优化预测各流程环节排队时间，为旅客带来更加便捷愉悦的出行体验。”

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