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中国电信：运营商移动业务趋于饱和 行业价值下降

中国电信：运营商移动业务趋于饱和 行业价值下降
2018年06月27日 19:55 新京报
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　　原标题：中国电信：运营商移动业务趋于饱和，用户转网导致行业价值下降

　　新京报快讯(记者马婧)6月27日，中国电信总经理刘爱力在2018年世界移动大会—上海大会上，分享了当前行业面临的新挑战。

　　刘爱力提到，现在移动业务已进入“全民”拥有手机的时代，全行业移动用户总数达15亿，超过全国人口总数(14亿)，市场趋于饱和。“其实数据的增长更多是来自于双卡用户和三卡用户。就像一人的饭，两只碗来吃，每多一只碗，行业价值就在下降”。

　　他认为，不限量+共享带来户均流量(DOU)的快速增长，但流量业务增量难增收。捆手机业务、捆电视业务、捆流量等方式使得宽带业务几家欢喜几家愁，终将导致边际效益持续下降。

　　昨天，中国电信发布《中国电信5G技术白皮书》，中国电信技术部总经理何志强表示，中国电信采用SA标准来组建5G网络。选择SA组网路线是为了给用户更好的体验，可以避免NSA的网络频繁改造和终端复杂的问题。

　　截至目前，中国电信共主导5G国际标准项目及任务31项，提交国际文稿457篇;申请技术专利190项，其中143项获得专利保护。中国电信承担了5G方面的国家科技重大专项课题19项，其中牵头7项。

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