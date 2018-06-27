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直击|华为徐直军：明年推支持5G的麒麟芯片+5G手机

直击|华为徐直军：明年推支持5G的麒麟芯片+5G手机
2018年06月27日 14:19 新浪科技
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　　新浪科技讯 6月27日下午消息，2018世界移动大会在上海开幕。华为轮值董事长徐直军在演讲时表示，明年3月将推出基于独立组网（SA）的5G商用系统，还将推出支持5G的麒麟芯片，并于明年6月推出支持5G的智能手机。

　　徐直军强调，5G标准的诞生是全球各组织全球协作、共同努力的结果，华为作为5G标准的主要贡献者和专利权人，将严格遵守FRAND原则，在标准化活动中持续向产业链伙伴推荐创新技术，绝不敲诈其他任何公司或社会。

　　以下为徐直军主要发言内容：

　　全球协作，数十年磨一剑，5G首个标准R15正式诞生

　　2018年6月14日11:18，3GPP全会批准了5G NR独立组网功能冻结,标志着5G的首个标准R15正式诞生。加之去年12月完成的非独立组网NR标准，5G已经完成第一阶段全功能标准化工作。R15主要聚焦增强型移动宽带的商用需求，同时面向低时延、多连接业务的基本需求。在100MHz带宽下5G可实现10Gbps峰值速率，200MHz带宽实现20Gbps的峰值速率。可以预计，5G将把MBB移动宽带业务推向新高度。在此向全球所有参与5G技术研发及标准建立的专家们致敬，感谢他们的辛勤付出。

　　3GPP R15版本，聚焦提升移动互联网的体验，到2019年年底，3GPP R16 以及以后的版本将彻底解决海量连接、低时延等问题，承担起各行各业数字化的历史使命。5G所采用的各种技术，比如LDPC和Polar码，是几十年来几代基础研究科学家们前赴后继、不懈努力的成果。LDPC码由美国教授Robert Gallager于1963年提出，距今45年。Polar码由土耳其毕尔肯大学Erdal Arikan教授2008年提出，距今也已10年。5G标准的诞生是各组织全球协作，数十年磨一剑，共同努力的结果。

　　5G与4G相比，速度更快、时延更低、连接数更多。但从架构与协议栈角度看，5G是4G的继承与发展。因为5G与4G相比采用同样的网络架构，BBU还是那个BBU,RRU也还是那个RRU，协议基本相同，管道里跑的主要也还是移动互联网业务。由于引入了更强的加密算法、隐私保护与鉴权机制，安全机制也变得更强，也就是说5G比4G更安全。

　　华为已于2018年5月15日发表声明，声明明确华为作为5G标准的主要贡献者和专利权人，将一如既往遵守FRAND原则；华为愿意在标准化活动中，持续向产业链伙伴推荐、分享更多的创新技术，绝不敲诈其他任何公司或社会，在开放平等的合作中共同构筑健康的5G生态环境。

　　这里的绝不敲诈其它任何公司或社会，意味着华为将严格遵守FRAND原则，并尽可能降低5G专利的许可费。同时一直在倡导和推动其他致力于5G技术实施的权利人使专利累计费率比4G更低、更透明。

　　因为5G将支持1000亿蜂窝设备的连接，远多于2/3/4G。由于基数的增加，即使较低的IPR费率，也足以保证标准开发者的研发投资得到合理回报。

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