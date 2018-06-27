新浪科技> 电信 > 正文

直击|联通与华为签5G战略合作:将共同培育催熟产业链

直击|联通与华为签5G战略合作:将共同培育催熟产业链
2018年06月27日 12:57 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 6月27日午间消息，2018世界移动大会上海站今日开幕，中国联通与华为签署5G战略合作。

　　双方宣布将在5G创新领域携手共进的战略共识，将充分发挥各自在5G领域的业务创新优势，并明确聚焦在5G端到端技术验证、垂直行业伙伴合作、5G生态圈构建、5G业务孵化和示范推广等领域展开重点创新合作。

　　此外，双方还联合发布了面向5G演进的室内数字化白皮书，从业务、网络、频谱、用户等维度，分析了5G室内网络部署面临的挑战，分析了5G室内网络演进的驱动力，给出5G室内网络演进目标、关键技术要素等。

　　中国联通集团副总经理邵广禄表示：“中国联通本次与华为合作，是继2016年双方进行5G和物联网战略签约后，针对5G专题的持续深度合作。我们希望和华为一起推进5G技术验证和标准推动，共同合作培育和催熟5G产业链，深化合作，共同打造“网无界、共精彩”的5G匠心网络，为企业和行业发展贡献力量”。

　　华为公司运营商BG总裁丁耘表示：“5G将成为万物互联、万物智能新世界的基石，“技术+应用”的融合创新才能驱动5G的大发展。华为将持续探索5G技术解决方案和应用创新，助力中国联通一起构建5G生态联盟，携手行业合作伙伴一起为数字世界的到来铺好信息高速公路”。（韩大鹏）

华为中国联通5G
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有