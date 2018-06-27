直击|联通与华为签5G战略合作:将共同培育催熟产业链

新浪科技讯 6月27日午间消息，2018世界移动大会上海站今日开幕，中国联通与华为签署5G战略合作。

双方宣布将在5G创新领域携手共进的战略共识，将充分发挥各自在5G领域的业务创新优势，并明确聚焦在5G端到端技术验证、垂直行业伙伴合作、5G生态圈构建、5G业务孵化和示范推广等领域展开重点创新合作。

此外，双方还联合发布了面向5G演进的室内数字化白皮书，从业务、网络、频谱、用户等维度，分析了5G室内网络部署面临的挑战，分析了5G室内网络演进的驱动力，给出5G室内网络演进目标、关键技术要素等。

中国联通集团副总经理邵广禄表示：“中国联通本次与华为合作，是继2016年双方进行5G和物联网战略签约后，针对5G专题的持续深度合作。我们希望和华为一起推进5G技术验证和标准推动，共同合作培育和催熟5G产业链，深化合作，共同打造“网无界、共精彩”的5G匠心网络，为企业和行业发展贡献力量”。

华为公司运营商BG总裁丁耘表示：“5G将成为万物互联、万物智能新世界的基石，“技术+应用”的融合创新才能驱动5G的大发展。华为将持续探索5G技术解决方案和应用创新，助力中国联通一起构建5G生态联盟，携手行业合作伙伴一起为数字世界的到来铺好信息高速公路”。（韩大鹏）