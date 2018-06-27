直击|中国电信刘爱力:用户转网是行业价值的极大下降

新浪科技讯 6月27日上午消息，2018世界移动大会今日在上海开幕。中国电信总裁兼首席运营官刘爱力在主题演讲时称，用户的每次转网，都是行业价值的极大下降，且电信行业的收入增长正遭遇天花板，属于增量不增收。

“最新的统计，我国有13.9亿人口，但移动用户数已经有15亿”，刘爱力说，电信行业已趋于饱和，但用户数据却在持续增长，到底为何？

“其实数据的增长更多是来自于双卡用户和三卡用户”，在刘爱力看来，这种现象如同“一人的饭，两只碗来吃，每多一只碗，行业价值就在下降”。

此外，刘爱力还对用户转网发表了看法。

“用户的每次转网，都是行业价值的极大下降”，他举例称，这如同“一碗汤，汤一碗”：倒过来叮当响、倒过去响叮当，倒来倒去都是一碗汤，但每倒一次，行业价值下降一次。

刘爱力坦言，此前曾推行的“不限量+共享”，流量和DOU都在增长，但属于增量不增收，行业的收入增长正在遭遇天花板。

因此，中国电信决定向“智能管道”转型。目前，中国电信的网络演进已初见成效，真正做到了云网一体化。此外还为地方政务提供相关服务，以及打造智慧家庭等创造核心价值。

“电信业已成为基础性、先导性行业，正在成为数字经济的催化剂，未来必将成为经济增长和产业升级的助推器”，刘爱力说道。（韩大鹏）