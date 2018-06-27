直击|中移动尚冰：5G将成电信重要分水岭 将建5G基金

中国移动董事长尚冰

新浪科技讯 6月27日上午消息，2018世界移动大会今日在上海开幕。中国移动董事长尚冰在主题演讲时指出，中国移动每天为超10亿用户提供信息通讯服务，每天有超过1亿人通过咪咕视频看世界杯。而5G时代或成为电信市场的重要分水岭，“谁更能掌握5G市场，谁就可以实现更加持续且高质量的发展”。

四点分享

“今年中国移动成立整18年，就如18岁成年，一切都是新的起点”，尚冰称，通讯业在这18年中经历了高速发展。目前，中国移动每天为超10亿用户提供信息通讯服务，已拥有超340万个基站，已成为全球最大移动通信网络……同时，每天有超过1亿人次通过中国移动咪咕视频看世界杯。

“时至今日，信息通讯业发展将面临新趋势和新阶段”，尚冰在四个方面分享中国移动的实践探索。

第一，从移动互联到万物智联转型。

信息通信正加速向链接泛在、感知泛在、智能泛在演进。从通讯业看，万物互联将持续扩大链接规模，有关数据统计，到2017年，全球物与物连接数将达到87亿，这已经超过了80亿人与人的连接数。“我们认为，续话音和流量消费后，电信企业将迎来历史性发展时期”。

第二，从消费互联网到产业互联网转型。

数字应用正加速对传统产业进行多方位、深层次、全链条改造。通过数字化应用对经济发展的放大叠加，将达到倍数释放，这包括农业、教育、交通、金融、医疗、政务等行业。

第三，从传统运营模式到智慧运营模式转型。

电信运营企业正加速向智能网络、精益管理、平台服务转型。目前，5G的商用进程正在提速，而场景驱动的特征日趋明显，“以前的传统运营模式难以为继，迫切需要新体系，要大幅度提升运营管理效率和市场反应速度，通过打造开放聚合平台，深耕垂直领域，拓展增值业务”。

中国移动认为，5G时代有可能成为电信市场创建新模式的重要分水岭，“谁更能掌握5G市场，谁就可以实现更加持续且高质量的发展”。

第四，从业务合作到生态创新转型。

产业协作正加速向能力开放、生态共建、互利共赢的方向迈进。开放合作是大势所趋和人心所向，产业协作已经从业务层面开放合作，演变为平台和生态的合作，形成了产业融通发展。

五大方向

“唯有求变，才能掌握主动。中国移动将顺势而为，赢时而动，大力推动数字化创新，积极探索电信企业”，尚冰总结了中国移动未来的发展方向。

第一，要建设高品质网络，夯实数字化基础设施。

将打造高质量物联网，推进5G规模试验。同时完善数据中心、云计算等新型基础设施。

第二，坚持创新驱动，增强数字化创新能力。

将创新能力布局驱动，将创建5G创新基金，推进5G相关产业链的完善，加快建设智能硬件的创新。

第三，扩展信息消费新业态，创造数字化美好生活。

将积极提供大流量低资费产品，全面推广民生服务领域应用丰富数字化家庭产品。

第四，附能各行各业，强化数字化生产支撑。

要大力践行互联网+ 行动，打造覆盖各个领域的产业互联网，促进传统产业向数字化转型升级，有力支撑供给侧改革。

第五，创新合作模式，共建数字化服务生态。

将聚焦5G，大数据，与计算，物联网，AI等领域，携手打造能力互补，资源共享，融通发展。

几天前，中国移动公布了2018年5月份运营数据。当月，中国移动用户总数突破9亿，当月净增客户数225.9万，本年累计净增客户数达到1471.7万。(韩大鹏)