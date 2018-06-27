新浪科技> 电信 > 正文

直击|中移动尚冰：5G将成电信重要分水岭 将建5G基金

直击|中移动尚冰：5G将成电信重要分水岭 将建5G基金
2018年06月27日 11:40 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　

中国移动董事长尚冰中国移动董事长尚冰

　　新浪科技讯 6月27日上午消息，2018世界移动大会今日在上海开幕。中国移动董事长尚冰在主题演讲时指出，中国移动每天为超10亿用户提供信息通讯服务，每天有超过1亿人通过咪咕视频看世界杯。而5G时代或成为电信市场的重要分水岭，“谁更能掌握5G市场，谁就可以实现更加持续且高质量的发展”。

　　四点分享

　　“今年中国移动成立整18年，就如18岁成年，一切都是新的起点”，尚冰称，通讯业在这18年中经历了高速发展。目前，中国移动每天为超10亿用户提供信息通讯服务，已拥有超340万个基站，已成为全球最大移动通信网络……同时，每天有超过1亿人次通过中国移动咪咕视频看世界杯。

　　“时至今日，信息通讯业发展将面临新趋势和新阶段”，尚冰在四个方面分享中国移动的实践探索。

　　第一，从移动互联到万物智联转型。

　　信息通信正加速向链接泛在、感知泛在、智能泛在演进。从通讯业看，万物互联将持续扩大链接规模，有关数据统计，到2017年，全球物与物连接数将达到87亿，这已经超过了80亿人与人的连接数。“我们认为，续话音和流量消费后，电信企业将迎来历史性发展时期”。

　　第二，从消费互联网到产业互联网转型。

　　数字应用正加速对传统产业进行多方位、深层次、全链条改造。通过数字化应用对经济发展的放大叠加，将达到倍数释放，这包括农业、教育、交通、金融、医疗、政务等行业。

　　第三，从传统运营模式到智慧运营模式转型。

　　电信运营企业正加速向智能网络、精益管理、平台服务转型。目前，5G的商用进程正在提速，而场景驱动的特征日趋明显，“以前的传统运营模式难以为继，迫切需要新体系，要大幅度提升运营管理效率和市场反应速度，通过打造开放聚合平台，深耕垂直领域，拓展增值业务”。

　　中国移动认为，5G时代有可能成为电信市场创建新模式的重要分水岭，“谁更能掌握5G市场，谁就可以实现更加持续且高质量的发展”。

　　第四，从业务合作到生态创新转型。

　　产业协作正加速向能力开放、生态共建、互利共赢的方向迈进。开放合作是大势所趋和人心所向，产业协作已经从业务层面开放合作，演变为平台和生态的合作，形成了产业融通发展。

　　五大方向

　　“唯有求变，才能掌握主动。中国移动将顺势而为，赢时而动，大力推动数字化创新，积极探索电信企业”，尚冰总结了中国移动未来的发展方向。

　　第一，要建设高品质网络，夯实数字化基础设施。

　　将打造高质量物联网，推进5G规模试验。同时完善数据中心、云计算等新型基础设施。

　　第二，坚持创新驱动，增强数字化创新能力。

　　将创新能力布局驱动，将创建5G创新基金，推进5G相关产业链的完善，加快建设智能硬件的创新。

　　第三，扩展信息消费新业态，创造数字化美好生活。

　　将积极提供大流量低资费产品，全面推广民生服务领域应用丰富数字化家庭产品。

　　第四，附能各行各业，强化数字化生产支撑。

　　要大力践行互联网+ 行动，打造覆盖各个领域的产业互联网，促进传统产业向数字化转型升级，有力支撑供给侧改革。

　　第五，创新合作模式，共建数字化服务生态。

　　将聚焦5G，大数据，与计算，物联网，AI等领域，携手打造能力互补，资源共享，融通发展。

　　几天前，中国移动公布了2018年5月份运营数据。当月，中国移动用户总数突破9亿，当月净增客户数225.9万，本年累计净增客户数达到1471.7万。(韩大鹏)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有