苹果也要用ToF技术？郭明錤称要等到2019年

【TechWeb报道】6月27日消息，知名爆料人郭明錤虽然离开了凯基证券，但他现在依然担任分析师的职务，而且经常会带来一些苹果公司新产品的动向。他表示苹果会在2019年的iPhone手机上使用新技术，有可能是后置三摄像头技术或者ToF。

后置三摄像头大家应该不陌生了，华为P20手机是目前第一个采用后置三颗摄像头的手机，主要是提供了一些比较有趣的拍摄功能，但对于照片实际成像质量的影响其实并不大。ToF又称飞行时间，是一种3D成像方法，通过给目标连续发送光脉冲，然后用传感器接收从物体返回的光，利用光线飞行的时间计算出目标的距离来进行3D成像。

有趣的是，今天开展MWC上海站上，vivo将会带来自己的ToF 3D成像技术，按照他们的风格，未来很快会搭载到自家的产品上面，有可能就在今年年底。

而苹果要要等到今年9月份才能确认使用的大概是什么新技术，因为今年9月份苹果iPhone手机会迎来更新，届时一部分2019款产品的规划也会付出水面。目前已知的苹果已经在为2019款iPhone手机加入更多的光学模组，但具体是怎样的配置还不清楚。不过考虑到苹果不会盲目跟风三摄像头，所以ToF的可能性更大一些。

如此一来，苹果这项技术就不是最早应用的了，不过他们能带来这样的应用？还是非常令人期待的。当然了我们会关注vivo带来的ToF技术，并第一时间为大家分享。