自己动手：改造vivo NEX

vivo NEX是vivo第一款量产的Type-C接口手机，所以它也变成了我下单购买的第一款vivo手机。

虽然vivo NEX的上一代量产的屏下指纹手机——vivo X21屏幕指纹版已经足够好用，但是碍于micro-USB接口，我还是没有动力去下单购买。

Type-C接口，屏下指纹，再加上没有刘海的全面屏，NEX似乎一切都很完美。而且vivo NEX的第三代屏下指纹识别速度明显比X21快了很多。

我终于不需要再用后置指纹了。作为一个十分讨厌后置指纹，讨厌为其在手机背部挖孔而破坏美感的设计的用户，终于有一款看起来是为我量身定制的手机了。

vivo NEX和vivo X21

然而收到手机后，Funtouch OS的UI风格一下子就把我拉回了冰冷的现实。vivo NEX上的Funtouch OS与X21上的如出一辙，5000元的手机和3000元的手机是一套UI，vivo并没有根据用户群体的不同去做专门的优化。

一加6和vivo NEX

这就有些尴尬了，难道我不是vivo NEX的目标用户？默认UI不好看还是可以从主题商店里更换的，于是我满怀希望的打开了主题商店。什么？这都是些什么主题？

排名最前的是一款“恋是樱草色”的主题，接着就是两款模仿iPhone X的主题，然而我既不杀马特也不爱把Android手机当作iPhone来用。

我这样的从一加氢OS切换到Funtouch OS的用户，竟然第一次感受到不会用Android。

换上第三方launcher

当然，这些小困难都是难不倒我的，所有的这些在我看来有些“土味”的UI只需要通过更换第三方launcher就可以解决。

改造所需工具：

Pixel Icon Pack、Google Play、Nova Launcher/Lawnchair、Google拼音输入法。

在我搞定Google全家桶之后，先下载好了我最常用的Nova Launcher，或者上次改造华为P20 Pro时用的Lawnchair。

与华为P20 Pro不太一样的是，vivo NEX把更换第三方launcher的权限放在了安全选项中。你需要先在“设置-更多设置-安全更换系统桌面”中打开“允许更换桌面”，如果你已经登录了vivo云服务账号，打开这个选项还需要验证账号密码。

更换好Nova Launcher之后，你需要把这个第三方Launcher设置为默认桌面。这里需要避开的坑是在NovaLauncher触发了上滑返回桌面的手势，就会再次回到默认桌面，给人一种前功尽弃的感觉。

为了绕开这个坑，你需要把上滑返回桌面的手势操作设置为默认返回Nova Launcher。

最后一步，把图标包更换为 Pixel Icon Pack，这套UI终于能看了，我的一加6可以放在抽屉里吃灰了。

更改默认DPI

在我把一加6放进抽屉之前，用它刷了最后一次微博，怎么感觉哪里不对？我又用回NEX，同样也是刷微博，屏幕更大的NEX与一加6所能显示的内容相似，NEX并没有因为屏幕更大而显示多几行微博。

这与手机的默认DPI(最小宽度)有关，一加6的屏幕虽小，但默认DPI更高——411 dp。屏幕更大的vivo NEX默认DPI却只有360 dp。这最终导致了两台手机显示的微博微信行数差不多的情况。

vivo NEX 360 dp

为了让NEX更充分的利用大屏的优势，你需要在开发者选项里手动更改默认DPI，比如改为与一加相同的411 dp。改DPI的影响是全局的，NEX运行的所有软件都会受到影响，带来的好处是你无须滑动屏幕就可以看到比别的手机更多的文字内容了。

vivo NEX 411 dp

但这种全局性的改动在vivo NEX上有一个很大的弊端——会导致系统默认桌面的崩溃。从目前我尝试的各种办法来看，改DPI导致的系统桌面崩溃是无解的。

如果你不用系统桌面，这个问题也是可以避开的。你只需要在改DPI之前把先默认桌面换成Nova Launcher，崩溃就不会影响到你了。

“打磨”完毕，一台由内而外都很适合我的vivo NEX终于“重生”了。

更改DPI教程来源：微博豆子发了芽