小米公开招股前两日遭冰火两重天：富豪支持散户冷淡

李嘉诚、马云和马化腾均同意认购小米股份，但散户投资者的热情似乎并不太高。

原标题：小米公开招股前两日遭遇冰火两重天：富豪支持，散户冷淡

来源：界面新闻

作者：郑超前

投资者对小米的热情比外界预想的要冷淡不少。

根据券商数据显示，小米（01810）首日孖展（保证金）认购45.52亿元，以在港公开发售集资额23.98亿元计，相当于超购仅约0.9倍，为自去年9月新经济新股热潮开展以来，首日招股反应最平淡的一只。

《香港信报》也报道，本已预留100亿元孖展额予小米的辉立证券，昨日只获得12亿元认购，企业融资副经理陈英杰坦言反应差过预期，并估计未来几天的招股表现也与昨日差不多，不会突然暴增。不过，包销商之一的富途证券表示首日认购反应良好，富途并未透露首日借出的孖展额。

据悉，小米孖展息率相对较高，介乎2.45厘至3.38厘之间。多家券商均明言，小米的认购反应冷淡，抽走资金不多，预计对其后几日的孖展息率影响不大，相对前几次的新经济股份招股，料不会出现孖展息抽升的情况。

但一些大型机构和“富豪”们则对小米给与大力支持。

6月21日，小米先行公布港交所聆讯后最新资料，便开始接受认购，香港IPO募资最高61.1亿美元（约480亿港元）。

在投资者见面会上，高通、中国移动、顺丰、中投中财、国开装备、保利、招商局7家基石投资者已经全部签约认购小米，基本接受700亿美元的上限估值。其中，中投中财娱乐认购1.92亿美元，中国移动认购1亿美元，高通认购1亿美元，国开行旗下私募股权认购6600万美元，保利集团认购3200万美元，顺丰集团认购3000万美元，招商集团认购2800万美元，合共认购5.48亿美元。

据财联社报道，最后一轮还有30多家机构入围，最终上述7家基石投资者被选中。

小米启动公开招股是在6月25日，其更新的招股书显示，此次香港IPO全球发售股份数目为21.8亿股，每股价格为17港元-22港元，在香港的公开发售时间为6月25日至6月28日，预计将于7月9日挂牌上市，股票代码1810。按发行中间价19.5港元，将净募集资金275.6亿港元。

6月26日，据《香港经济日报》报道，长和联席董事总经理霍建宁证实，李嘉诚通过其基金会斥资3,000万美元（约2.34亿港元）认购小米股份。

彭博社也援引知情人士消息称，阿里巴巴创始人马云和腾讯董事会主席马化腾也同意认购小米股份，但目前还不清楚他们将通过哪家实体来认购小米股份。

彭博社同时指出，从当地银行间同业拆借利率大跌的情况来看，投资者对小米公司61亿美元，首次公开募股的需求并没有太大的热情。从辉立证券和耀才证券这两家香港本地券商的数据来看，申请小米IPO的散户投资者迄今取得的保证金贷款不足30亿港元（3.82亿美元）。

不过信诚证券联席董事张智威认为，新经济新股相信不会再出现首日抽升两至三成的盛况，目前有券商孖展息高逾3厘，换言之小米挂牌后股价起码要升10%才可以回本。