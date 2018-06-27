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Facebook停止开发互联网接入无人机 转向底层技术

Facebook停止开发互联网接入无人机 转向底层技术
2018年06月27日 07:52 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间6月27日早间消息，Facebook今天宣布，不再继续开发用于提供互联网接入服务的高空无人机。这是该公司4年前启动的Aquila项目的一部分。

　　Facebook工程总监耶尔·马奎尔（Yael Maguire）在一篇博文“高空连接：下一篇章”中宣布了这个消息。

　　同时根据美媒报道，停止开发该项目导致裁员16人，而该项目负责人安德鲁·考克斯（Andrew Cox）已于5月份离职。

　　Aquila项目原计划利用太阳能去驱动巨型无人机长时间飞行，这些无人机将LTE信号传输到世界偏远地区。在更广泛的层面上，Aquila与Internet.org类似，都是希望帮助发展中国家和偏远地区用户接入互联网，随后成为Facebook的用户。

　　Aquila项目对一架原型无人机进行了两次公开、高调的测试飞行。第一次是在2016年，飞机在着陆时遭遇了严重损坏。目前Facebook表示，将不再自行制造飞机，而是将专注于与其它公司合作，开发高空互联网传输系统，处理与频谱分配相关的政策事务，围绕这类系统的运行建立美国联邦层面的规则。

　　马奎尔表示：“在我们做出这些努力的同时，令人兴奋的是，航空航天业的主要公司也开始投资这项技术，包括设计和建造新的高空飞行器。考虑到这些进展，我们决定不再设计或建造自己的飞机，并关闭我们在Bridgewater的设施。”Facebook位于英格兰Bridgewater的设施专门负责Aquila项目，尤其是原型无人机的设计和开发。

　　去年11月，Facebook宣布，正与空客合作开发名为“高空平台站”（HAPS）、更好版本的系统。这种系统可以安装在飞机上，用于高速互联网信号的传输。马奎尔表示，Facebook也在积极参与“美国和国际上许多航空咨询委员会和规则制定委员会”。(邱越)

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