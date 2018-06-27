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人民日报：治骚扰电话，没有斩不断的利益链！

人民日报：治骚扰电话，没有斩不断的利益链！
2018年06月27日 04:32 人民日报
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　　治骚扰电话，没有斩不断的利益链（连线评论员）

　　电话频繁呼入，导致手机无法正常使用；若想解除“呼死你”骚扰，就得花钱买安宁……骚扰电话成揭不去的“牛皮癣”。如何实现根治，怎样斩断隐在电话后的利益链？今天我们请来南方日报评论员，通过广东整治“呼死你”分析如何提升网络综合治理能力。

　　——编 者

　　当今社会，人们对手机高度依赖，却也对以“呼死你”为代表的骚扰电话避之不及。让人振奋的是，广东公安机关日前成功打掉两个“呼死你”犯罪团伙，铲除3个利用“呼死你”平台进行非法追债的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人210余人，封停“呼死你”账号83万余个。这是全国首例全链条摧毁“呼死你”黑灰产业链的案件。

　　技术进步从来都是一把双刃剑。“呼死你”又名网络电话自动追呼系统，这一技术运用之初并不令人生厌，它被一些城市管理部门引进用于治理“牛皮癣”小广告，短时期内也起到了反制效果。然而，这一技术后来却被不法分子盯上，最后成了实施电话骚扰的“利器”，沦为犯罪行为的开路工具。这也印证了对于技术的判断：技术是利民还是伤民，关键是如何使用。

　　“差评克星”“讨债神器”，这样的标签揭示的正是“呼死你”黑色的一面。有网购平台卖家利用“呼死你”报复给差评的买家，有不法分子专门针对手机用户勒索钱财，甚至利用“呼死你”迫使用户关机、伺机实施诈骗。这背后是一条“线上+线下”的黑灰利益链：线上人员负责开发维护、中介代理、贩卖服务，线下人员负责实施打击报复、敲诈勒索、强买强卖、非法追债等违法犯罪。而违法利益链条之所以能如藤蔓般野蛮生长，一个重要原因是“呼死你”软件技术含量并不高，简单易得、成本低廉，这对信息安全治理提出严峻考验。

　　习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上明确要求，依法严厉打击网络黑客、电信网络诈骗、侵犯公民个人隐私等违法犯罪行为，切断网络犯罪利益链条，持续形成高压态势，维护人民群众合法权益。近年来，从开展“安网行动”到组织“净网行动”，国家有关部门不断强化网络信息安全治理，取得了较大成效。然而，网络与信息安全的形势仍不容乐观。从徐玉玉因电话诈骗引发的悲剧到近期一名研究生被电话诈骗150万，从隐私泄露到“呼死你”骚扰不断，如何遏制猖獗的电信诈骗、打击并摧毁黑灰产业链，一次次成为全社会热点关注，警醒我们网络治理仍存在一些安全隐患和薄弱环节。

　　要破解“整治不断”与“死灰复燃”的僵持，要避免“道高一尺魔高一丈”，光靠一个部门的行动远远不够，根本之道在于提升网络综合治理能力，形成党委领导、政府管理、企业履责、社会监督、网民自律等多主体参与，经济、法律、技术等多种手段相结合的综合治网格局。构建安全清朗的网络空间，不仅需要管理部门履行好监管责任，坚持正确的网络安全观，加大网络违法行为打击力度，织密管理的篱笆网，还需要企业承担起主体责任，关口前移，主动化解可能存在的信息安全隐患，筑牢技术的防火墙。同时，也要鼓励社会监督，加强行业自律，调动网民积极性，动员各方面力量参与治理。构建网上网下同心圆，凝聚最大最强的治网力量，就没有斩不断的黑色利益链。

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