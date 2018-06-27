来源：北京商报

中国联通明年将实现5G试商用

北京商报讯（记者 石飞月）6月26日，中国联通总经理陆益民在联通国际合作伙伴会议上表示，中国联通将在2019年进行5G试商用，2020年正式商用。

陆益民透露，中国联通已经在16个城市陆续开启了5G规模试验，2019年将进行业务应用示范及试商用，并计划在2020年正式商用。同时，中国联通作为2022年北京冬奥会的通信服务合作伙伴，将利用5G技术，为全球亿万观众提供全场景、全超清的视觉体验。

随着商用时间越来越近，三大运营商都在紧锣密鼓地部署5G网络。同日，中国电信发布了《中国电信5G技术白皮书》，中国电信技术部总经理何志强表示，中国电信采用SA标准来组建5G网络，初期的5G语音回落至4G网络。

何志强称，中国电信5G目标网络架构是“三朵云”，分别是“接入云”、“控制云”和“转发云”。“三朵云”5G网络将是一个可依业务场景灵活部署的融合网络。

中国电信在白皮书中介绍，5G核心网中国电信采用了SA组网方案，通过核心网互操作实现4G和5G网络的协同，初期主要满足eMBB（增强移动宽带）场景需求。