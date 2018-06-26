李嘉诚马云马化腾参与认购 三大富豪力挺小米IPO

新浪美股讯 北京时间26日彭博社报道，中国的富豪们正竞相参与小米公司即将进行的香港首次公开募股，向这场两年来全球最大规模的IPO盛宴投下信任的一票。

知情人士透露，前长和主席李嘉诚计划向小米IPO投资3000万美元，认购股票数量不详。知情人士表示，阿里巴巴创始人马云和腾讯董事会主席马化腾也同意认购小米股份。由于讨论的个人投资事宜未公开，知情人士要求匿名。

这三位亿万富豪加入了一批大公司之列，支持筹资规模有望高达61亿美元的小米IPO。该交易将成为2016年中国邮政储蓄银行通过香港IPO筹资76亿美元之后，全球最大规模的IPO。根据彭博获得的交易条款，中国最大的无线运营商中国移动和美国芯片制造商高通等公司已同意作为基石投资者认购小米股票。

李嘉诚的参与可能会受到香港散户投资者的欢迎，这位已经退休的商界传奇在当地有着极高的声誉。其中一位知情人士称，李嘉诚将通过李嘉诚基金会进行投资。《信报》率先报道了李嘉诚参与小米IPO的消息。

至于马云和马化腾，目前还不清楚他们将通过哪家实体来认购小米股份。阿里巴巴和长和的代表未立即发表评论。腾讯代表Jane Yip没有回应寻求置评的请求。