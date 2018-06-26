中国电信发布5G技术白皮书 注智“数字中国”

中新网6月26日电 今天，中国电信在2018上海世界移动大会上发布了《中国电信5G技术白皮书》(以下简称“白皮书”)。这是全球运营商首次发布全面阐述5G技术观点和总体策略的白皮书。

据悉，中国电信集团有限公司总经理刘爱力致辞并正式发布白皮书，中国电信集团有限公司技术部总经理何志强介绍了白皮书的主要内容。工业和信息化部通信发展司闻库司长应邀参会并做精彩发言，充分肯定中国电信在5G国际标准制定、技术研究试验和产业推动方面的重要作用，高度评价白皮书对产业生态发展的引领和指导价值。

国家“十三五”规划纲要中明确提出“积极推进第五代移动通信(5G)和超宽带关键技术，启动5G商用”的要求，5G已经上升到国家战略层面。

中国电信作为国家信息基础设施的建设者和运营者，坚定不移地落实网络强国和5G国家战略，从技术创新和产业合作两个方面全力推动5G发展。

在技术创新方面，基于自主研发和合作创新，截至2018年6月底，中国电信共主导5G国际标准项目及任务31项，提交国际文稿457篇；申请技术专利190项，其中143项获得专利保护。中国电信承担了5G方面的国家科技重大专项课题19项，其中牵头7项。

目前，5G已经进入国际标准制定和产品研发的关键阶段，面对多样的5G技术候选方案，运营商需要做出最适合自己的选择。中国电信发布的白皮书集中反映了现阶段对5G发展的总体技术观点，期待与产业界加强合作，共同推动5G发展进程。

在产业合作方面，2017年8月，中国电信联合产业界召开了启动会，发起了5G产业合作倡议；随后，中国电信首批启动了5G创新示范网建设，并于2017年12月开通全部5G试点基站；2018年2月，国家发改委正式批复中国电信在北京等十二个城市开展 5G规模建设及应用示范工程，进一步丰富了中国电信5G创新示范网的内涵。

中国电信从运营商自身业务发展、网络演进和用户感知的需求出发，在白皮书中完整地阐述了中国电信首创的5G“三朵云”目标网络架构。为了更明确地引导产业链和推动5G发展，白皮书提出了4G/5G协同和固移融合的5G无线网、核心网、承载网的近期和中远期发展策略。整体技术演进策略切合中国电信网络实际，可避免频繁的网络改造，降低组网复杂度，减少网络投资，同时确保用户的良好体验和个性化服务。白皮书的发布使得业界更加全面清晰地了解中国电信未来的5G网络发展策略，对于打造合作、创新的5G产业生态圈将发挥积极的引领和示范效应。

中国电信期望5G网络能够成为服务各行各业的统一信息基础设施平台，为“数字中国”注智，为“网络强国”筑力，加快“以信息化带动工业化、以工业化促进信息化”落地生根，共筑美好新生活。