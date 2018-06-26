ABC：华为是澳大利亚政客海外访问最大企业赞助商

【TechWeb报道】6月26日消息，据路透社报道，根据澳大利亚一家智库披露的旅行信息登记册，中国电信设备制造商华为是澳大利亚政客海外旅行的最大赞助商。

这份分析报告发布之际，正值几位澳大利亚政界人士呼吁禁止将华为纳入其新一代5G通信网络的招标名单，因为他们担心所谓的“安全风险”问题。

澳大利亚战略政策研究所（ASPI）研究发现，根据政界人士披露的信息，在2010年至2018年期间，华为共为澳大利亚联邦政界人士支付了12次赴华为深圳总部旅行的费用，其中包括商务舱航班、本地旅行、住宿和膳食。

参加这些访问的的澳大利亚政界人士包括外交部长朱莉·毕晓普（Julie Bishop）、贸易部长史蒂夫·乔波（Steve Ciobo）和前贸易部长安德鲁·罗伯（Andrew Robb）。

ASPI研究发现，在澳大利亚联邦政客发起的55次企业赞助旅行中，华为就占了12次。

研究报告显示，仅次于华为，铁矿石生产商Fortescue Metals Group是澳大利亚政客海外旅行全球第二大企业赞助商，他们共为其支付5次旅行费用，而最大的非企业赞助商是澳大利亚/以色列和犹太事务委员会，该委员会共为政客们支付了44次旅行费用。

华为是全球最大的电信网络设备制造商，也是全球第三大智能手机供应商，他们否认自己受到了政府的操控。然而出于对国家安全的担忧，华为实际上已经被挡在庞大的美国市场之外。

华为澳大利亚发言人杰里米·米切尔（Jeremy Mitchell）表示，公司没有做出任何不当行为。

米切尔对澳大利亚广播公司（ABC）表示，“我们公开邀请媒体、企业、智库和政界人士来访问华为，是为了让他们更好地了解我们。”

而此前参加华为赞助的旅行的三位澳大利亚政客告诉澳大利亚广播公司，这些旅行都是华为负责全部费用的考察旅行，目的是为了让大家了解中国的科技发展。

澳大利亚安全机构和华为曾因所谓的“数据安全风险”问题发生冲突，前者担心华为这家中国公司的硬件存在数据安全风险。为此，华为专门致信澳大利亚政府，称这种观点“十分片面”。

目前，华为被禁止向澳大利亚新的宽带网络提供设备。本月，澳大利亚还承诺提供数亿美元资金，以确保华为不会在澳大利亚和所罗门群岛之间修建互联网电缆。（编译/露天）