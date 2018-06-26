美国电信运营商AT&T被曝协助NSA：监控网络流量

新浪科技讯 北京时间6月26日早间消息，美国调查新闻网站The Intercept的最新报道揭示了美国国家安全局（NSA）与AT&T之间的密切关系。

The Intercept在美国找到了8处设施，这些地方都充当了AT&T与NSA的合作中心。该网站最早于2017年在曼哈顿下城区找到了第一个这样的中心。

该报道发现，AT&T在美国的8个数据设施都对NSA有重要价值，使之可以直接获取电子邮件、网络浏览、社交媒体和其它网络活动的未加密原始数据。NSA使用这8个AT&T的设施来推进代号为FAIRVIEW的监控项目——《纽约时报》之前也曾报道过该项目。

这个1985年建立的项目会利用国际通讯线缆、路由器和交换机获取数据，而且只与AT&T直接合作，并不涉及美国其它大型移动运营商。

AT&T通过代号为SAGUARO的项目深度参与NSA的这个监控项目。利用该项目获取的消息、电子邮件和其他网络流量都可以通过XKEYSCORE进行搜索，这也是NSA比较著名的监控工具之一。

The Intercept还解释了这些设施如何为NSA提供不仅限于AT&T订户的数据：

NSA将这些地方描述为“对等连接路由器综合设施”，而AT&T则将其称作“服务节点路由综合设施”（SNRC）。这8处设施遍布于美国8座大城市，包括芝加哥、达拉斯、亚特兰大、洛杉矶、纽约、旧金山、西雅图和华盛顿特区。The Intercept披露了这些设施的具体地址。

这些设施不仅可以帮助NSA监控美国国内的流量，还能帮助其处理大量的国际流量——这也可以解释NSA为何如此重视AT&T这些设施的价值。相关原始文件最早由“棱镜门”泄密者爱德华·斯诺登（Edward Snowden）提供。(书聿)