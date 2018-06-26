AT&T宣布收购广告平台AppNexus 助力其在线广告业务

新浪科技讯 北京时间6月26日凌晨消息，本周一，美国电信运营商AT&T宣布将收购在线广告交易公司AppNexus。AppNexus提供了一个程序化广告交易市场，竞争对手包括谷歌和Facebook，并标榜自己是世界上最大的独立数字广告交易平台。现在距离AT&T的上一次大型收购，即以850亿美元收购时代华纳还不到一个月。

AppNexus，为广告主们提供了一个在线广告售卖平台，将成为AT&T广告与分析部门的一部分。AT&T正在拓展其在线广告业务，期待与谷歌和Facebook这两家在线广告巨头展开竞争。

AT&T并没有透露此次收购交易的价格，并表示该交易将在今年第三季度完成。不过据《华尔街日报》报道，此次AT&T收购AppNexus的交易金额大概是16亿美元。

AT&T广告与分析部门主管布瑞恩·雷瑟（Brian Lesser）说：“广告科技公司能将实时分析技术应用到我们的电视和视频内容上。所以，我们就去市场上寻找一个最强大的玩家，AppNexus被我们选中，它拥有成规模的基础设施、先进技术、和多样人才。AT&T的广告与分析部门和AppNexus的结合将建立一个世界级的广告平台，给品牌商和出版商们提供一个新的、具有创新性的方法来获取客户。”

AppNexus创始人兼首席执行官布瑞恩·奥凯丽（Brian O’Kelley）在一份声明中说：“创新是AT&T和AppNexus的核心，现在我们有机会一起创造在线广告的未来。将我们的技术与AT&T旗下资产相结合，能向品牌商们提供新的广告营销体验。这正是市场目前所需要的。”

据消息称，AppNexus曾在2016年11月秘密进行IPO筹备工作，当时该公司估值大概在15亿美元到20亿美元之间。AppNexus已经累积融资超过3.44亿美元，投资机构包括新闻集团（News Corp）、微软、TCV、和WPP等。

据AppNexus称，该广告交易平台已经有3.4万家出版商和超过17万品牌商。同时，该平台还提供了一系列的工具来评估在线广告的参与度和广告性能优化。

如今，像AT&T这样的电信运营商们的日子不太好过。一方面，近年来它们的宽带和移动网络业务正迅速变得商品化。另一方面，运营商们还面临来自谷歌、Facebook、苹果、和其他科技、媒体公司们的竞争。这些科技、媒体公司主宰着内容产业，并将消费者转化成为“订阅付费用户”。

收购时代华纳使得AT&T在视频及其他娱乐内容上有了话语权，此次收购AppNexus又帮助其在广告业务上更进一步。（小宝）