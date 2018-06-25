智能手机普及率：韩国全球第一 中国68%位居中游水平

【TechWeb报道】6月25日消息，据《韩国先驱报》报道，美国皮尤研究中心本月发布的一份最新报告显示，在智能手机普及率方面，韩国在全球排名第一，普及率高达94%，也就是说，10个韩国人中有9个人使用智能手机。中国的智能手机普及率为68%，处于中游水平。

该研究中心在2017年2月16日至5月8日期间对37个国家的40448名受访者进行了调查，调查结果显示，韩国的智能手机普及率达到94%，排名第二的是以色列（83%），其次是澳大利亚（82%），瑞典、荷兰和黎巴嫩（各为80%），西班牙（79%），美国（77%），乔丹（76%），智利、英国和德国（各占72%）。

此外，在互联网普及率方面，韩国同样名列世界第一，其互联网普及率为96%（这是由至少偶尔上网或自称拥有智能手机的成年人的数量推断出来的）。排名第二的是荷兰和澳大利亚（各占93%），其次是瑞典（92%），加拿大（91%），美国（89%），英国和以色列（各88%），法国、德国和西班牙（各占87%）。

相比之下，韩国的社交网站使用率相对较低，与美国和澳大利亚并列第三（均为69%），排名第一和第二的分别是约旦（75%）和黎巴嫩（72%）。（小狐狸）