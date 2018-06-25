中兴通讯七个一字跌停后开板 市值已蒸发741亿元

连续7个跌停后，中兴通讯今日终于打开跌停。

来源：界面新闻

作者：张译予

连续7个跌停后，中兴通讯（000063.SZ，0763.HK）今日终于打开跌停。

6月25日早盘，中兴通讯A股股价一反前几日一字跌停态势，被撬开跌停板，以5.87%的跌幅开盘。随后其股价出现横盘震荡走势，在跌停价格附近反复波动。截至午间收盘，中兴通讯报收13.62元/股，跌9.08%。其早间成交额达到了67.33亿元，换手率为14.43%。以中兴通讯6月25日午间收盘价格计算，其股价连续跌停，使得市值蒸发了741亿元。

中兴通讯港股表现相对A股乐观许多。今日早盘，中兴通讯港股小幅高开，随后震荡上行，最大涨幅达到了5.73%。截至午间收盘，中兴通讯港股报收12.1港元/股，涨2.02%。

值得注意的是，中兴通讯港股股价在6月20日走出了20%的涨幅。

6月20日午间，中兴通讯发布澄清公告表示，美国参议院通过的NDAA（《国家防御授权法案》）的版本目前仍非美国法律，因为其仅在美国国会参众两院中的一院获得了通过。美国众议院通过的NDAA版本并不包含前述参议院版本与公司有关三项条款中的前两条。参议院版本还需与众议院版本通过协调委员会进行协调。当参众两院分别通过了经协调后的版本后，该等立法案将呈交给美国总统特朗普待其签字或否决。

中兴通讯的连续下跌使得不少重仓基金损失惨重。中兴通讯一季报显示，在其前十大股东中，除了控股股东深圳市中兴新通讯设备有限公司外，汇金资管、社保基金也榜上有名。