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业内预测：IPTV用户年底或至2亿户

业内预测：IPTV用户年底或至2亿户
2018年06月25日 11:22 新浪科技综合
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　　广东移动拿到传输牌照 有线电视承压更重 三家运营商博弈进入新阶段

　　来源：IT时报 记者 钱立富

　　俄罗斯世界杯已经开打一周多时间， 热闹非凡、群情激昂。国内的IPTV市场，这段时间也是相当热闹。

　　就在世界杯开打后的第二天，6月15日，中国移动在其官微发布消息称，国家广播电视总局批准中国移动开展IPTV传输服务。

　　中国移动在全国范围内都获得IPTV牌照了。一时间，业界热议声起。业内资深人士、流媒体网CEO张彦翔表示，中国移动的IPTV传输牌照颁发采取的是分省验收、分省核发的方式，这次是广东移动获得IPTV传输牌照，而非中国移动全部。

　　不过，广东移动获得IPTV传输牌照，今后也会有更多中国移动省公司获得牌照，意味着国内IPTV市场将迎来重大变局：IPTV整体用户规模将会有进一步提升，按照张彦翔的预测，“年底可能接近2亿用户”；运营商内部围绕电视大屏的争夺将更加激烈；中国移动加入IPTV阵营后，有线数字电视将遭遇更大的压力，用户可能会持续流失。

　　并非全国牌照 先从广东开始

　　“国家广播电视总局批准中国移动通信集团有限公司开展IPTV传输服务，即日起中国移动用户可以依照国家广播电视总局的相关规定，通过IPTV体验直播电视、时移电视和视频点播等服务。”中国移动在其官微中如是表示。这样的说法自然会让外界以为，中国移动在全国范围内都获得了IPTV传输牌照，实际上并非如此。

　　和中国电信中国联通不同，中国移动之前一直没有拿到IPTV传输牌照。为了推动自身在电视端的布局和“宽带+电视”融合业务的发展，中国移动此前大力发展OTT电视业务，时至今日用户规模已经相当庞大，据称在5000万户左右。

　　不过在监管加强的情况下，中国移动逐渐转向IPTV方向，并向广电总局申请牌照。但在去年，广电总局驳回了中国移动的申请，原因在于中国移动在申请牌照之前，已在各地发展并形成了千万用户规模的OTT电视业务，该业务在合规性上与现有的IPTV的播控机制存在着较大的差异。

　　为了最终解决问题， 广电总局对于中国移动的IPTV牌照采取整改合规后“分省验收、分省核发”的策略。“业务先行，牌照后置审批。中国移动省公司与各地二级播控平台完成对接后，再提出验收申请，广电总局安排广科院来验收，通过后发放IPTV传输牌照。最终目的是为让OTT业务尽快转到IPTV业务上来”，张彦翔对《IT时报》记者表示。

　　广东移动则是在“分省验收、分省核发”模式下，首个获得IPTV传输牌照的中国移动省公司。现在，甘肃移动、山西移动、河北移动等也都与播控平台进行了对接，并在当地开展IPTV业务。后续和广东移动一样，这些整改合格、完成与播控平台对接后获得IPTV传输牌照的中国移动省公司会逐渐增多。

　　IPTV阵营壮大 用户规模年底或达2亿户

　　中国移动的转向，无疑将使国内IPTV阵营进一步壮大，IPTV用户规模再上一个台阶。

　　IPTV在国内出现已有十几年时间，经过了长时间的不温不火之后，从2015年下半年开始迎来转折，2016年更是一路高歌猛进。按照工信部的数据，2016全年国内净增了4084万户IPTV用户，增幅达到惊人的89%，也使得IPTV在国内家庭电视收视市场的比重突破20%。进入2017年，全年净增3545万户IPTV用户，用户总数达到1.22亿户。

　　这里所说的IPTV用户，指的是中国电信和中国联通的用户，并不包含没有拿到牌照的中国移动。这段时间IPTV发展迅速，一方面是政策红利所致，国务院发文要求加快推进三网融合，另一方面是因为运营商不断进行宽带提速，迫切需要能体现出高速宽带价值的业务，IPTV成为重要抓手。

　　按照工信部最新公布的数据，至2018年5月末，国内基础电信企业发展的IPTV用户总数1.39亿户，1-5月净增1717万户。

　　如果按照1-5月的月均增速计算，至今年底国内IPTV用户规模将至1.63亿户。不过可以肯定是，到今年底国内IPTV实际用户规模会远远超过1.63亿户，因为除了广东移动，中国移动其他的一些省公司也可能会拿到牌照，他们发展而来的IPTV用户也会纳入统计口径。

　　“按我的预测，到年底时IPTV用户会占到中国移动自身电视业务用户的一半左右。到2018年底，国内整体IPTV用户接近2亿户。”张彦翔说道。

　　三网融合专家、融合网主编吴纯勇对《IT时报》记者表示：“如果中国移动加大力度，积极推动从OTT转向IPTV，国内IPTV用户规模极有可能达到2亿户。”

　　有线数字电视“雪上加霜” 用户或加剧流失

　　对于中国移动开始“破冰”、获得IPTV传输牌照，在业内人士看来，有线电视行业应该感到更紧张。“以前，只是中国电信、中国联通两家的IPTV在和有线电视抢用户，而现在中国移动加入进来，有线电视行业承受的压力、受到的冲击会更大。”吴纯勇说道。

　　2016年国内IPTV业务进入快速发展通道，与此形成鲜明对比的是，国内有线电视业务首次出现了用户流失。按照国家统计局公布的《国民经济和社会发展统计公报》中的数据，2016年国内有线电视用户减少了600万户。

　　2017年国内有线电视行业依旧出现用户流失状况，按照国网公司公布的数据，2017年国内有线电视用户流失781.7万户，其中有线数字电视用户流失93.1万户。与此同时，IPTV在国内家庭收视市场中的份额显著提升。

　　“电信运营商IPTV业务发展迅速有多重因素，比如给用户带来了更清晰的观看体验，现在4K IPTV非常普遍，相比之下双向交互的有线数字电视处于绝对下风，其机顶盒基本只能提供2K视频服务。”吴纯勇认为。另一重关键因素在于电信运营商的“打法”让有线电视运营商难以招架，“电信运营商通过捆绑策略，免费向用户送IPTV业务，抢走了不少有线电视用户。现在财大气粗的中国移动进入市场后，有线电视运营商承受的压力更大，用户可能会加剧流失。”

　　张彦翔也认为，随着中国移动开始进入IPTV市场，有线电视行业的压力会更加大。

　　随着时间推移，IPTV用户规模越来越庞大，也许在2019年就能“拱翻”后者，成为国内家庭第一大收视渠道。

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