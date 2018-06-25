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中国运营商仍聚焦于移动、宽带 美国运营商已是内容

中国运营商仍聚焦于移动、宽带 美国运营商已是内容
2018年06月25日 10:57 新浪科技综合
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　　原标题：美国运营商的“另类战争”

　　来源：IT时报 记者 钱立富

　　中国的电信运营商正在移动市场和有线宽带市场进行着激烈的拼杀。新鲜出炉的5月份运营数据表明，中国电信在移动用户新增市场上占据着绝对主导的地位，无论是移动用户净增规模还是4G用户净增规模，在三家运营商中都处于领先，而中国移动则继续在有线宽带市场上高歌猛进，拉大了与中国联通的差距，步步逼近中国电信。

　　而在大洋彼岸，美国的电信运营商们也正在进行着激烈的争夺。不过和中国运营商聚焦于移动和宽带市场不同的是，美国的运营商比拼阵地是在内容领域。

　　6月中旬，美国联邦法院做出裁定，驳回美司法部的反垄断诉讼，无条件批准美国电信巨头AT&T以850亿美元收购时代华纳公司。在法庭上，法官还敦促美国司法部不要试图忽视这一判决结果。

　　这不是一场普通的法院判决，实际上它意义深远、影响重大，不仅影响美国电信业的走向，也可能重塑美国传媒行业。

　　AT&T是美国电信运营商巨头，但在互联网企业的冲击下，AT&T也面临着越来越严重的低值化、管道化的危机，所以数年前开始AT&T就迈出转型步伐，其中内容领域是其重要的拓展方向。为此，2015年时AT&T耗资495亿美元完成收购卫星电视公司DirecTV，2016年AT&T又宣布斥资850亿美元收购拥有HBO、CNN等知名电视台以及华纳影业的时代华纳。不过这项天价交易一开始就遭遇波折，去年11月美国司法部为此对AT&T提出诉讼，称这项交易涉及垄断损害消费者权益。2018年3月，这场诉讼进入开庭审理阶段。

　　现在，联邦法院的判决结果出炉，这不仅为AT&T收购时代华纳铺平了道路，也为今后类似的并购交易扫清了法律障碍。

　　其实在联邦法院做出最终判决前，美国最大的有线电视运营商康卡斯特就放出话来，如果美国联邦法院批准AT&T收购时代华纳，公司将会收购21世纪福克斯。康卡斯特旗下已经拥有NBC电视台，如果吞并福克斯公司，它在内容领域的实力将会大增。可以肯定的是，类似AT&T时代华纳这样的“好莱坞商业大片”还将继续上演。

　　这样并购案的发生，是电信运营商转型发展的需要，也是他们与传统内容企业进行优势互补、抵御来自硅谷冲击的需要。

　　“在如今科技巨头统治的环境下，一家媒体公司要想生存，只有把电影公司、电视频道、分销、数据合而为一。”AT&T与时代华纳在法庭上的辩论代表这样说道。

　　事实的确如此。在中国，有众人皆知的BAT，在美国也有这样名词，它叫FAANG，指的是Facebook苹果亚马逊Netflix谷歌。这些互联网巨头纷纷进入原创视频领域，而且不断在壮大，让传统企业感到极大压力、不安。默多克就曾经表示，之所以决定将自己的大部分媒体资产出售，主要还是担心福克斯的规模太小，无力抵抗巨大的竞争压力。

　　这段时间还发生了一件颇有代表意义的事情，那就是21岁的Netflix在市值上超过了95岁的迪士尼，成为世界上市值最高的媒体公司。这是历史性的超越，但对传统媒体内容企业来说，被超越的滋味是苦涩的。

　　作为Netflix、亚马逊、谷歌、Facebook这些互联网企业所颠覆的对象，美国电信运营商和传统内容企业逐渐走到了一起，打造新的融合巨头。

　　电信运营商手中有用户、有数据、有渠道，传统内容企业有丰富的内容资源，它们的结合，能够将电影电视、分销和数据融合在一起，推送给用户想看的内容，帮助广告主发送精准的广告，做好两端工作，壮大自身实力，迎战当前数字时代的竞争。

　　相比美国运营商在内容领域的发力，中国运营商几乎没有动作，在内容领域的实力偏弱，一直以来依靠内容合作方，自己偏重于渠道、营销。这次世界杯打开了契机，中国移动咪咕投入巨资从央视手中拿下新媒体版权，这在运营商行业还是头一次，相信也会刺激到另外两家运营商，主动去争夺热门IP。当然，我们也希望中国运营商在内容拓展上会有更加深入的动作，真正摆脱管道化危机。

运营商中国美国
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